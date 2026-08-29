Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Planujący sobotni relaks nad Bałtykiem mają powody do radości. Wszystkie oficjalne plaże w Krynicy Morskiej są dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Choć na otwartym morzu IMGW wydało ostrzeżenia przed silniejszym wiatrem dla południowo-wschodniego Bałtyku, to bezpośrednio przy brzegu wiatr jest niemal niewyczuwalny, a woda jest spokojna. To idealny moment na spacer i kąpiel w morskich falach.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie spędzać czas:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 : Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma komfortowe 17°C. Prędkość wiatru przy brzegu to zaledwie 1 m/s.

: Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma komfortowe 17°C. Prędkość wiatru przy brzegu to zaledwie 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka : Bezpieczne i otwarte. Warunki są identyczne – powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej wysoką jakość.

: Bezpieczne i otwarte. Warunki są identyczne – powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej wysoką jakość. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 : Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 18°C w cieniu, woda ma 17°C, a lekki powiew wiatru (1 m/s) sprzyja relaksowi na piasku.

: Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 18°C w cieniu, woda ma 17°C, a lekki powiew wiatru (1 m/s) sprzyja relaksowi na piasku. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko w pełni gotowe na przyjęcie gości. Woda o temperaturze 17°C spełnia wszelkie normy sanitarne, a temperatura powietrza to przyjemne 18°C przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s).

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania Sanepidu, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych toksyn. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckich fal na całej szerokości krynickiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi umiarkowane, stabilne temperatury: 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Przy bardzo słabym wietrze o prędkości 1 m/s, odczuwalne warunki są bardzo przyjemne dla każdego, kto zdecyduje się na aktywny wypoczynek na brzegu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody. Nawet przy tak spokojnej aurze, bezpieczeństwo na plaży zależy od naszej uwagi oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR.

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