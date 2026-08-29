Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zarówno od strony otwartej Zatoki Gdańskiej, jak i osłoniętej Zatoki Puckiej, warunki w Rewie sprzyjają dziś bezpiecznej rekreacji. Choć w całym pasie nadmorskim obowiązują alerty przed silnym wiatrem i burzami, sam cypel rewski i jego bezpośrednie sąsiedztwo notują obecnie wyjątkowo spokojną aurę. To doskonały moment na bezpieczną kąpiel pod czujnym okiem ratowników.

Oto szczegółowy raport dla poszczególnych kąpielisk w Rewie:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C , a wody 18°C . Wiatr jest ledwie wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest ledwie wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej – kąpielisko jest otwarte. Warunki są tu identyczne: temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna (ocena z 21 sierpnia).

Warto pamiętać, że chociaż poranne warunki w Rewie są bardzo łaskawe, to w ciągu dnia sytuacja pogodowa na Bałtyku może się dynamicznie zmieniać ze względu na przemieszczający się front atmosferyczny.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów i sinic. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość i jest wolna od niebezpiecznych toksyn. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że stan wody w obu strefach – zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Puckiej – pozwala na w pełni bezpieczną kąpiel bez ryzyka podrażnień skóry.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewie przynosi umiarkowane temperatury – termometry pokazują 17°C w cieniu, a woda w morzu osiąga niemal taką samą wartość, wynoszącą 18°C. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza złudzenie idealnego spokoju, jednak ze względu na prognozowane dla Wybrzeża ulewy i burze, sytuacja może ulec nagłej zmianie. Pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i nie narażaj swojego bezpieczeństwa, szczególnie gdy nad horyzontem zaczną gromadzić się ciemne chmury.

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