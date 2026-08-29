Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Chociaż jeszcze kilkanaście godzin temu nad regionem przechodziły burze i obfite opady deszczu, sytuacja na wybrzeżu uległa gwałtownej poprawie. Morze uspokoiło się, a wiatr niemal całkowicie ucichł, co stwarza idealne warunki dla spacerowiczów i osób lubiących rześkie kąpiele. Jedyne strzeżone kąpielisko w tutejszym kurorcie jest w pełni dostępne dla turystów. Oto szczegółowy raport z plaży:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: kąpielisko jest otwarte i nie obowiązują na nim żadne ograniczenia. Zarówno temperatura powietrza, jak i temperatura wody wynoszą obecnie 17°C. Bardzo łagodny wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnej tafli wody. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody, przeprowadzone 19 sierpnia 2026 roku, potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop na Półwyspie Helskim. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Woda jest czysta, bezpieczna dla zdrowia i nie stwarza zagrożenia podrażnieniami skóry czy zatruciami. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, jednak na ten moment można bez obaw cieszyć się urokami bezpiecznego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia w Chałupach przynosi rześką, lecz stabilną aurę. Przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 17°C oraz minimalnym wietrze wynoszącym 2 m/s, warunki sprzyjają spacerom oraz hartującym kąpielom. Choć po nocnych nawałnicach niebo powoli się przeciera, pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do morza zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – zawsze słuchaj poleceń ratowników, bo to oni dbają o Twoje bezpieczeństwo!

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