TOP 10 egzotycznych kierunków. Te miejsca Polacy wybierają na zimowy urlop

Polacy coraz chętniej uciekają zimą do ciepłych krajów

Sezon jesienno-zimowy to jeden z najlepszych momentów na egzotyczną podróż. W wielu popularnych regionach świata panują wtedy znacznie lepsze warunki pogodowe niż podczas europejskiej zimy. Nie dziwi więc, że zainteresowanie takimi wyjazdami rośnie.

Według danych Travelplanet.pl liczba rezerwacji egzotycznych wyjazdów na sezon 2026/27 jest już o wiele wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Co ciekawe, coraz większą popularnością cieszą się nie tylko tradycyjnie wybierane przez Polaków kraje Azji czy Karaibów. Mocno zaznacza się Afryka. Gdzie konkretnie jednak wybywają Polacy na wakacje zimą? O tym poniżej.

TOP 10 egzotycznych kierunków na zimę

Na podstawie danych Travelplanet.pl przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych kierunków w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu wyjadą Polacy na wakacje zimą [LISTA]

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Afryka coraz mocniej konkuruje z Azją

Najważniejszym wnioskiem z tegorocznego zestawienia jest mocna pozycja Afryki. Aż połowę TOP 10 stanowią kierunki z tego kontynentu – Kenia, Tanzania, Wyspy Zielonego Przylądka, Mauritius i Gambia. Jeszcze niedawno egzotyczny urlop był dla wielu Polaków przede wszystkim synonimem Azji lub Karaibów. Teraz coraz więcej osób wybiera jednak również Afrykę.

Duże znaczenie ma także rozwój bezpośrednich połączeń czarterowych. Do Kenii w sezonie zimowym można polecieć m.in. z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Gdańska i Poznania, a do Gambii z Warszawy, Katowic i Poznania. Dzięki temu egzotyczne kierunki stają się łatwiej dostępne dla klientów biur podróży.

Gambia nowym hitem?

Gambia może okazać się w najbliższym czasie prawdziwym hitem podróżniczym wśród Polaków. To piękne, jeszcze mało znane miejsce, które zimą oferuje świetne warunki pogodowe. Poniżej załączamy kilka zdjęć właśnie z tego kraju.