Groza w gdańskim tramwaju. 19-latek rzucił się z pięściami na pasażera

Atak w gdańskim tramwaju. 19-latek rzucił się na pasażera

Dramatyczne sceny rozegrały się w tramwaju zmierzającym w stronę centrum Gdańska. Sprawca podszedł do 25-letniego pasażera i zaczął uderzać go pięścią w głowę. Następnie złapał za jego plecak i próbował go zabrać. Kiedy nie udało mu się go wyrwać, opuścił tramwaj.

Poszukiwaniem napastnika zajęli się kryminalni z komisariatu na Przymorzu. Policjanci przeanalizowali zgromadzone informacje i zabezpieczone nagrania z monitoringu, a także rozmawiali z osobami, które mogły pomóc w sprawie. Po ustaleniu wyglądu napastnika funkcjonariusze poznali jego dane oraz miejsce zamieszkania. W minioną środę 19-letni obywatel Polski został zatrzymany na terenie powiatu gdańskiego.

Sąd w Gdańsku odrzucił wniosek o areszt dla sprawcy pobicia

„- Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku i usłyszał zarzut usiłowania rozboju i naruszenia nietykalności cielesnej. Prokurator zawnioskował też o areszt dla podejrzanego, jednak sąd nie przychylił się do wniosku i wobec 19-latka został zastosowany dozór Policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonych 25-latkiem” – poinformował aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

Za dokonanie rozboju można trafić do więzienia nawet na 15 lat. Taki sam wymiar kary grozi za usiłowanie tego przestępstwa. Naruszenie nietykalności cielesnej jest natomiast zagrożone karą do roku pozbawienia wolności.

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