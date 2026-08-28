W których regionach Polski rodzi się najwięcej dzieci? Niewielka porodówka może pobić kolejny rekord

Gdzie w Polsce rodzi się najwięcej dzieci? W czołówce Małopolskie, Mazowieckie i Pomorskie

Z danych GUS opublikowanych w 2026 roku wynika, że po raz pierwszy od 2017 roku udało się zahamować spadek liczby urodzeń w Polsce. W marcu na świat przyszło o 6,4 proc. więcej dzieci niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, natomiast w pozostałych miesiącach spadki były znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, wpływ na tę sytuację może mieć kilka czynników, w tym niższa inflacja, ustabilizowanie sytuacji po pandemii oraz zmiany na rynku nieruchomości. Jeśli tendencja się utrzyma, współczynnik dzietności może wzrosnąć z 1,07 do około 1,11–1,12.

Mimo możliwej poprawy wskaźnik wciąż pozostanie na niskim poziomie, ponieważ w Polsce rodzi się zdecydowanie mniej dzieci niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. W 2025 roku na świat przyszło 238,3 tys. dzieci, czyli o 13,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń osiągnął wtedy poziom 6,4 na 1000 mieszkańców. Był to najniższy wynik odnotowany w powojennej historii Polski.

Do końca sierpnia 2026 roku nie można jeszcze przesądzić, jaki będzie ostateczny współczynnik urodzeń za cały rok. Dane z 2025 roku pokazują jednak, że tylko w pięciu regionach był on wyższy od średniej krajowej, a zaledwie w trzech przekroczył 7 urodzeń na 1000 mieszkańców.

Liderem zestawienia jest województwo małopolskie (7,5‰) - 7,5 urodzenia na 1000 mieszkańców. Na kolejnych miejscach znalazły się Mazowsze (7,4‰) oraz województwo pomorskie (7,1‰).

Ile dzieci rodzi się na Pomorzu? Dane GUS za 2025 rok

Pomorze zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem liczby urodzeń w przeliczeniu na mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że region omija demograficzny niż – również tutaj od kilku lat dzieci rodzi się coraz mniej. W 2025 roku w województwie pomorskim przyszło na świat około 16,6 tys. dzieci, czyli o ponad 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej dzieci w regionie rodzi się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, które posiada najwyższy, trzeci stopień referencyjności. W 2025 roku przyszło tam na świat 3376 dzieci. Na drugim miejscu znalazł się należący do Copernicusa Szpital św. Wojciecha w Gdańsku z wynikiem 2627 dzieci. W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, należącym do spółki Szpitale Pomorskie, urodziło się ponad 2000 dzieci, natomiast w szpitalu w Kartuzach – ponad 1500. Z kolei w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Redłowie odbyło się ponad 1100 porodów.

Rekord w malborskiej porodówce. Szpital staje się fenomenem

Choć w większości placówek liczba porodów z roku na rok maleje, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w kameralnej porodówce Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku. Placówkę prowadzi Powiatowe Centrum Zdrowia, czyli spółka należąca do samorządu powiatu malborskiego. Malborska porodówka cieszy się dobrą opinią, dzięki czemu coraz więcej kobiet z tego regionu wybiera właśnie ten szpital na miejsce porodu.

Według informacji „Dziennika Bałtyckiego” w 2025 roku w Malborku urodziło się 839 dzieci. Był to najlepszy wynik w 18-letniej historii spółki, która wcześniej działała jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystko wskazuje jednak na to, że tegoroczny rezultat może okazać się jeszcze lepszy. Już pod koniec lipca w szpitalu odbył się 500. poród w 2026 roku.

W porównaniu z największymi szpitalami w regionie nie jest to oczywiście ogromna liczba. Dla niewielkiej porodówki wynik jest jednak imponujący i wyróżnia ją spośród placówek podobnej wielkości w całej Polsce. Malbork może ponadto zakończyć rok z kolejnym rekordem. W tym samym okresie 2025 roku liczba porodów była o kilkadziesiąt niższa. Według szacunków szpitala w 2026 roku na świat może przyjść tam nawet 900 dzieci.

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