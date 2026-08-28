Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-28 11:40

Ostatni piątek sierpnia w Sopocie rozpoczyna się pod znakiem doskonałych warunków do plażowania. Choć synoptycy zapowiadają nadchodzące nocne załamanie pogody i nadejście frontu burzowego związanego z niżem Raphaela, dzień 28 sierpnia to wciąż świetny moment na relaks nad Bałtykiem. Tuż po zakończeniu wielkiego święta muzyki, jakim był Top of the Top Sopot Festival 2026, sopockie plaże kuszą czystą wodą i brakiem jakichkolwiek zakazów kąpieli.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Sopocie. O warunkach do kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dla wszystkich, którzy chcą złapać ostatnie letnie promienie słońca przed nadchodzącym weekendowym ochłodzeniem, przygotowano doskonałą wiadomość – wszystkie oficjalne kąpieliska w Sopocie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag na żadnym z monitorowanych odcinków, a woda na każdym z nich została oceniona przez sanepid jako przydatna do kąpieli. To idealny moment na spacer i morską kąpiel, zwłaszcza że wiatr o prędkości 7 m/s tworzy przyjemną, orzeźwiającą bryzę.

Oto szczegółowy wykaz sopockich plaż, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:

  • Sopot - 13-17: Kąpielisko w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość.
  • Sopot - Łazienki Południowe I: Warunki idealne do rekreacji. Powietrze: 21°C, woda: 19°C, wiatr: 7 m/s. Woda przydatna do kąpieli (badanie z 13 sierpnia).
  • Sopot - Łazienki Południowe II: Wszystkie parametry bez zmian – temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 7 m/s. Badanie wody z 20 sierpnia dało zielone światło dla kąpiących się.
  • Sopot-32A-33: Bezpieczne i otwarte kąpielisko. Powietrze rozgrzane do 21°C, woda ma 19°C, a umiarkowany wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Jakość wody potwierdzona 20 sierpnia.
  • Sopot-K22: Warunki tożsame z pozostałymi częściami sopockiego brzegu: powietrze 21°C, woda 19°C, wiatr 7 m/s. Woda czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).
  • Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Ostatnia ocena stanu wody miała miejsce 20 sierpnia.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią skutecznie popsuć urlopowe plany. Na plażowiczów czeka jednak bardzo dobra wiadomość – na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są bez zarzutu, a Bałtyk w tej części Zatoki Gdańskiej jest czysty i w pełni bezpieczny. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli na całej długości sopockiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie to klasyka polskiego schyłku lata – temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma niewiele mniej, bo 19°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 7 m/s może wywoływać drobne fale, dlatego warto zachować ostrożność. Należy pamiętać, że pogoda nad morzem bywa dynamiczna, a pod koniec dnia spodziewany jest gwałtowny front atmosferyczny, który w nocy przyniesie burze i silne opady. Złota zasada bezpiecznego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor flagi. Biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

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