Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dla wszystkich, którzy chcą złapać ostatnie letnie promienie słońca przed nadchodzącym weekendowym ochłodzeniem, przygotowano doskonałą wiadomość – wszystkie oficjalne kąpieliska w Sopocie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag na żadnym z monitorowanych odcinków, a woda na każdym z nich została oceniona przez sanepid jako przydatna do kąpieli. To idealny moment na spacer i morską kąpiel, zwłaszcza że wiatr o prędkości 7 m/s tworzy przyjemną, orzeźwiającą bryzę.

Oto szczegółowy wykaz sopockich plaż, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:

Sopot - 13-17: Kąpielisko w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość.

Kąpielisko w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość. Sopot - Łazienki Południowe I: Warunki idealne do rekreacji. Powietrze: 21°C, woda: 19°C, wiatr: 7 m/s. Woda przydatna do kąpieli (badanie z 13 sierpnia).

Warunki idealne do rekreacji. Powietrze: 21°C, woda: 19°C, wiatr: 7 m/s. Woda przydatna do kąpieli (badanie z 13 sierpnia). Sopot - Łazienki Południowe II: Wszystkie parametry bez zmian – temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 7 m/s. Badanie wody z 20 sierpnia dało zielone światło dla kąpiących się.

Wszystkie parametry bez zmian – temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 7 m/s. Badanie wody z 20 sierpnia dało zielone światło dla kąpiących się. Sopot-32A-33: Bezpieczne i otwarte kąpielisko. Powietrze rozgrzane do 21°C, woda ma 19°C, a umiarkowany wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Jakość wody potwierdzona 20 sierpnia.

Bezpieczne i otwarte kąpielisko. Powietrze rozgrzane do 21°C, woda ma 19°C, a umiarkowany wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Jakość wody potwierdzona 20 sierpnia. Sopot-K22: Warunki tożsame z pozostałymi częściami sopockiego brzegu: powietrze 21°C, woda 19°C, wiatr 7 m/s. Woda czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).

Warunki tożsame z pozostałymi częściami sopockiego brzegu: powietrze 21°C, woda 19°C, wiatr 7 m/s. Woda czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia). Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Ostatnia ocena stanu wody miała miejsce 20 sierpnia.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią skutecznie popsuć urlopowe plany. Na plażowiczów czeka jednak bardzo dobra wiadomość – na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są bez zarzutu, a Bałtyk w tej części Zatoki Gdańskiej jest czysty i w pełni bezpieczny. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli na całej długości sopockiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie to klasyka polskiego schyłku lata – temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma niewiele mniej, bo 19°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 7 m/s może wywoływać drobne fale, dlatego warto zachować ostrożność. Należy pamiętać, że pogoda nad morzem bywa dynamiczna, a pod koniec dnia spodziewany jest gwałtowny front atmosferyczny, który w nocy przyniesie burze i silne opady. Złota zasada bezpiecznego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor flagi. Biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

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