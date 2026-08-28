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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Mamy fantastyczne wiadomości dla wszystkich przebywających w tym urokliwym kurorcie. Na żadnej z plaż w Rowach ratownicy nie wywiesili dziś czerwonej flagi. Oznacza to, że we wszystkich wyznaczonych strefach woda jest bezpieczna i można z niej korzystać bez ograniczeń. Po niedawnych dynamicznych frontach atmosferycznych na Wybrzeżu, które przynosiły porywisty wiatr i fale, dzisiejszy dzień to prawdziwy dar od natury – panuje tu niemal bezwietrzna aura.
Oto szczegółowy przegląd warunków na wszystkich 7 monitorowanych plażach:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda w pełni przydatna do kąpieli.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s. Brak czerwonej flagi, zapraszamy do wody!
- Rowy Zachód Apator: Zachodnia część kurortu również nie zawodzi. Przy brzegu odnotowano 19°C powietrza i 18°C w wodzie. Wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal.
- Rowy Zachód Centralne: Najcieplejsza woda w całym rejonie! Temperatura Bałtyku wynosi tu dziś aż 19°C przy temperaturze powietrza 19°C i delikatnym wietrze 2 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco chłodniejsza woda, mierząca 17°C, ale przy stabilnych 19°C powietrza i niemal zerowym wietrze (2 m/s) wciąż oferuje świetne warunki do rekreacji.
- Rowy Zachód Radomsko: Tutaj temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 17°C. Przy wietrze 2 m/s Bałtyk jest spokojny i zachęca do bezpiecznego pluskania się.
- Rowy Zachód Słoneczko: Kolejna świetna lokalizacja na relaks. Temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Choć wysokie temperatury w trakcie sezonu letniego sprzyjają szybkiemu zakwitowi cyjanobakterii, mamy dla Państwa znakomite informacje. Na żadnym z kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich strefach jest czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych toksyn. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że jakość wody w tutejszym pasie nadmorskim jest doskonała, a plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejszy dzień w Rowach oferuje umiarkowane, przyjemne temperatury powietrza oscylujące wokół 18-19°C oraz spokojne morze o temperaturze od 17°C do 19°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (stałe 2 m/s) ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych czy wysokich fal jest minimalne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Złota zasada każdego plażowicza to kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników WOPR oraz bezwzględne przestrzeganie komunikatów flagowych. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dziś, zawsze warto rzucić okiem na maszt ratowniczy przed wejściem do wody!