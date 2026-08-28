Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Ostatnie dni sierpnia to czas, kiedy aura bywa zmienna, jednak pod kątem bezpieczeństwa nad wodą w Rewie panuje pełen spokój. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag na żadnym z kąpielisk, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Co ciekawe, pod koniec miesiąca dochodzi do klasycznego, bałtyckiego zjawiska – temperatura wody (19°C) jest wyższa niż temperatura powietrza (16°C), co sprawia, że kąpiel może być wyjątkowo przyjemna. Spokojny wiatr sprzyja rekreacji i sprawia, że fale są minimalne. Stabilne warunki to także świetny prognostyk przed nadchodzącym II Wyścigiem Pływackim w Rewie, który odbędzie się już w niedzielę, 30 sierpnia.

Oto szczegółowy raport z warunkami na poszczególnych plażach z dnia 28 sierpnia 2026 roku:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 16°C , natomiast woda ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko pozostaje otwarte dla turystów. Warunki termiczne są identyczne – temperatura powietrza to 16°C, a wody 19°C. Ruch powietrza jest jeszcze delikatniejszy, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie 21 sierpnia.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów obawa przed zakwitem sinic potrafi zepsuć nawet najbardziej udany wyjazd nad morze. Nadeszły jednak doskonałe wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy sanepidu jednoznacznie wskazują, że woda w obu strefach jest czysta i bezpieczna. Potwierdzają to również ogólne raporty dla całego regionu Zatoki Gdańskiej z końca sierpnia, według których większość nadmorskich plaż jest całkowicie wolna od uciążliwych zakwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków tutejszych wód.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątek 28 sierpnia w Rewie przynosi łagodne, choć nieco chłodniejsze powietrze (16°C) przy bardzo spokojnym wietrze (2-3 m/s) i zachęcającej, cieplejszej wodzie (19°C). Choć warunki są dziś doskonałe, kluczową zasadą każdego plażowicza pozostaje regularne sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najlepszych prognozach sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie. Zawsze warto słuchać poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo na plaży.

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