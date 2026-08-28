Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla każdego, kto planuje dziś spacer lub orzeźwiającą kąpiel w morzu, czeka doskonała informacja – kąpielisko w Mechelinkach jest otwarte i w pełni bezpieczne. Pomimo faktu, że na otwartym morzu obowiązują ostrzeżenia przed silniejszym wiatrem, specyficzne położenie Mechelinek skutecznie chroni tutejszą plażę przed dużymi falami. Oficjalne badanie czystości wody z 21 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a na miejscu nie odnotowano żadnych zagrożeń.

Oto szczegółowe parametry panujące dzisiaj na kąpielisku:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura wody: 19°C (woda jest obecnie cieplejsza niż powietrze!)

19°C (woda jest obecnie cieplejsza niż powietrze!) Temperatura powietrza: 16°C

16°C Prędkość wiatru: Spokojne 4 m/s

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów pod koniec sezonu obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować plany wypoczynkowe. Na szczęście docierają świetne wiadomości: na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Informacje te potwierdzają również ogólne raporty sanitarne dla tej części wybrzeża, wskazujące na czystą wodę wolną od niebezpiecznych toksyn pod koniec sierpnia. Można więc bez obaw korzystać z uroków tutejszej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja raczej aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżeniu na piasku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i wodzie o temperaturze 19°C najprzyjemniej będzie tym, którzy lubią dynamiczne spacery lub uprawiają sporty wodne. Warto jednak pamiętać, że warunki nad morzem potrafią zmienić się bardzo szybko. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń czuwających na miejscu ratowników wodnych.

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