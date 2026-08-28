Polak zapalił papierosa podczas lotu z Egiptu. Na lotnisku w Gdańsku czekali już mundurowi

Mężczyzna zapalił papierosa podczas lotu z Egiptu. Złapano go w toalecie

Sytuacja miała miejsce 26 sierpnia podczas nocnego lotu z Egiptu do Gdańska. Morski Oddział Straży Granicznej przekazał, że na pokładzie znajdował się 42-letni Polak, mieszkaniec Mławy. W pewnym momencie mężczyzna udał się do toalety i mimo obowiązującego zakazu zapalił tam papierosa.

Zachowanie 42-latka miało swoje konsekwencje. Gdy samolot wylądował w Gdańsku, na miejscu interweniowali funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Gdańsku. Polak za złamanie przepisów otrzymał mandat w wysokości 500 zł.

Nie był to jedyny przypadek, który w ostatnich dniach wymagał interwencji Straży Granicznej na gdańskim lotnisku. Dzień wcześniej, 25 sierpnia, funkcjonariusze zostali powiadomieni o problematycznym pasażerze na pokładzie samolotu lecącego z Albanii.

Pasażer pił własny alkohol i wyzywał załogę. Wkroczyła Straż Graniczna

Tym razem interwencja dotyczyła 41-letniego obywatela Turcji. Z informacji przekazanych Straży Granicznej wynikało, że pasażer wbrew zakazowi pił na pokładzie własny alkohol. Mężczyzna miał również odnosić się wulgarnie do członków personelu pokładowego.

Kiedy samolot wylądował, mężczyzną zajęli się funkcjonariusze Straży Granicznej. Również ta interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł.

Statystyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej pokazują, że od początku roku funkcjonariusze interweniowali na gdańskim lotnisku już kilkadziesiąt razy wobec osób, które naruszały zasady bezpieczeństwa.

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- Od początku tego roku Straż Graniczna przeprowadziła w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy 54 interwencje wobec 58 osób naruszających warunki bezpieczeństwa. Funkcjonariusze ukarali winnych naruszeń prawa 27 mandatami na łączną kwotę 14200 zł, zastosowali poza tym 17 pouczeń – informuje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.