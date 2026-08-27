Gwiazda serialu "1670" pochodzi z Trójmiasta. Jej bohaterkę pokochali widzowie Netflixa

Trzeci sezon serialu "1670". Fabuła i informacje o premierze

Popularna komedia Netflixa doczekała się trzeciego sezonu! W nowych odcinkach „1670” wydarzenia po dożynkach stawiają Jana Pawła Adamczewskiego przed koniecznością zmierzenia się z prawdą o własnej tożsamości. Głowa rodziny chce przekonać zarówno siebie, jak i cały naród, że zasługuje na miano prawdziwego homo sarmatus. Chcąc odzyskać swoją pozycję, trafia na królewski dwór i z bliska obserwuje mechanizmy wielkiej polityki. Jednocześnie rzeczywistość, do której przywykł, zaczyna się zmieniać, a spokoju nie może zaznać nawet w rodzinnej Adamczysze.

Fabuła produkcji skupia się na mieszkańcach wioski Adamczycha. W centrum wydarzeń znajduje się Jan Paweł Adamczewski, grany przez Bartłomieja Topę. U jego boku widzowie oglądają żonę Zofię Adamczewską, w którą wciela się Katarzyna Herman, oraz ich dzieci.

Młodszym synem Adamczewskich jest katolicki ksiądz Jakub, grany przez Michała Sikorskiego. W postać Stanisława w pierwszym sezonie wcielał się Michał Balicki, natomiast od drugiej odsłony rolę przejął Filip Zaręba. Jan Paweł i Zofia mają również córkę Anielę Adamczewską. Bohaterkę tę gra pochodząca z Pomorza aktorka teatralna i filmowa Martyna Byczkowska.

Martyna Byczkowska, czyli Aniela z "1670". Gdzie wcześniej występowała?

Martyna Byczkowska urodziła się w 1995 roku w Gdyni. Później razem z rodzicami zamieszkała w Kartuzach, gdzie ukończyła Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Jednocześnie regularnie jeździła na zajęcia dodatkowe do Gdańska, z którym związana była przez sporą część dzieciństwa i dorastania. Kolejnym przystankiem była Warszawa. Tam rozpoczęła studia w Akademii Teatralnej, a Wydział Aktorski ukończyła w 2019 roku. Już wcześniej zdobywała doświadczenie na scenie – w latach 2018–2019 występowała w stołecznym Teatrze Dramatycznym.

Rola Anieli Adamczewskiej nie była pierwszą dużą produkcją w dorobku Martyny Byczkowskiej. W 2020 roku pojawiła się w netflixowym serialu „W głębi lasu”, ekranizacji powieści Harlana Cobena, gdzie zagrała Kamilę Kopińską. Od 2021 do 2024 roku można ją było oglądać także w „Skazanej”, produkcji Playera i Max. Aktorka wcieliła się w córkę Alicji Mazur – sędzi niesłusznie skazanej za morderstwo.

Byczkowska rozwija swoją działalność również poza aktorstwem. W 2026 roku spróbowała swoich sił jako reżyserka, odpowiadając za teledysk do piosenki „Pray” Alicji Szemplińskiej. Utwór reprezentował Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu, w którym polska wokalistka zajęła 12. miejsce.

Hitowy serial "1670" wciąż podbija Netflix

Od 2023 roku Martyna Byczkowska gra w „1670” Anielę Adamczewską, zbuntowaną córkę Jana Pawła. Serialowa bohaterka zdecydowanie wyprzedza swoją epokę poglądami. Opowiada się za prawami kobiet, porusza kwestie klimatyczne, a przy tym pragnie samodzielności i możliwości zdobywania wiedzy. Jej ambicje regularnie zderzają się z konserwatywnym światem, w którym żyje, a szczególnie z podejściem jej ojca. Aniela marzy o studiach i przyszłości innej niż życie ograniczone do szlacheckiego majątku.

„1670” zadebiutowało na Netflixie w grudniu 2023 roku. Komediowo-kostiumowa produkcja została zrealizowana w formule mockumentu, czyli falsydokumentu, i w prześmiewczy sposób pokazuje rzeczywistość polskiej szlachty. Serial błyskawicznie zdobył popularność. W ciągu pierwszego miesiąca pierwszy sezon obejrzało w Polsce 2,7 mln widzów, a tak duże zainteresowanie było zaskoczeniem nawet dla twórców. Sukces sprawił, że powstały kolejne odsłony produkcji. Trzeci sezon „1670” zadebiutował 5 sierpnia 2026 roku.

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