Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Ostatnie dni sierpnia w Łebie rozpieszczają stabilną aurą i doskonałymi warunkami do bezpiecznego wypoczynku. Na plażowiczów czeka bezchmurne, słoneczne niebo oraz spokojne morze bez wysokich fal. Dzisiejsze pomiary z 27 sierpnia potwierdzają, że na żadnym z kąpielisk nie obowiązują ograniczenia, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w mieście:

Kąpielisko przy plaży 'A' w Łebie: warunki do kąpieli są znakomite. Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s , co oznacza brak uciążliwych fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

warunki do kąpieli są znakomite. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza brak uciążliwych fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży 'B' w Łebie: tu również panuje idylla. Zarówno temperatura powietrza ( 18°C ), jak i wody ( 19°C ) sprzyjają relaksowi. Słaby wiatr o sile 3 m/s gwarantuje spokojne i bezpieczne warunki dla najmłodszych. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

tu również panuje idylla. Zarówno temperatura powietrza ( ), jak i wody ( ) sprzyjają relaksowi. Słaby wiatr o sile gwarantuje spokojne i bezpieczne warunki dla najmłodszych. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży 'C' w Łebie: identyczna sytuacja – temperatura powietrza to 18°C, a wody 19°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Brak jakichwiek przeciwwskazań zdrowotnych czy pogodowych.

Warto dodać, że tuż po czwartkowym plażowaniu, bo już w najbliższy piątek 28 sierpnia, na plaży przy wejściu nr 18 rozpoczyna się legendarny XI Międzynarodowy Festiwal Latawców – ŁEBA 2026. To idealny moment, by połączyć kąpiele morskie z podziwianiem spektakularnych podniebnych widowisk!

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych glonów. Na żadnej z monitorowanych plaż w Łebie (A, B oraz C) nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza pełne bezpieczeństwo kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków późnego lata w Bałtyku!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Stabilna temperatura powietrza (18°C) oraz wyjątkowo przyjemna woda (19°C) tworzą świetne warunki do wypoczynku, a słaby wiatr (3 m/s) gwarantuje brak silnych prądów wstecznych. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej czujności. Niedawny, mrożący krew w żyłach incydent z 25 sierpnia, gdy w Nowęcinie pod Łebą omal nie doszło do tragedii z udziałem 4-latka pozostawionego bez opieki na basenie, przypomina o złotej zasadzie każdego rodzica i opiekuna: nigdy nie spuszczajmy z oczu dzieci i zawsze kąpmy się tylko w wyznaczonych miejscach pod okiem ratowników, bacznie obserwując wywieszone na plaży flagi.

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