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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Spokojne, bezpieczne i wolne od zagrożeń – tak w skrócie można opisać sytuację na plażach w Rowach. Woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag to doskonały powód, aby zaplanować popołudnie nad morzem. Chociaż wiatr ucichł, a słońce przedziera się przez chmury, warto pamiętać o ciepłym ręczniku – temperatura wody wynosi rześkie 18°C.
Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, przyjemne warunki – powietrze osiąga 20°C, woda ma 18°C przy delikatnym wietrze 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Rowy Zachód Apator: Zaprasza z temperaturą powietrza na poziomie 20°C, wodą o temperaturze 18°C i łagodnym zefirkiem o prędkości 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Rowy Zachód Centralne: Centralny punkt kurortu oferuje 20°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C i bardzo słaby wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco bardziej rześko, z temperaturą powietrza 19°C. Woda ma 18°C, a wiatr dmucha tu z prędkością 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak w rejonie domków, termometry wskazują 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Rowy Zachód Słoneczko: Tu odnotowano 19°C, wodę o temperaturze 18°C i spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Mamy znakomite wiadomości dla osób obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha blokującego plaże. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Potwierdzają to oficjalne raporty sanitarne, według których otwarte wody Bałtyku pod koniec sierpnia są całkowicie wolne od toksycznych zakwitów. Oznacza to, że turyści wypoczywający w okolicy mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Końcówka sierpnia przynosi nam umiarkowane, stabilne temperatury. Z temperaturą powietrza oscylującą w granicach 19-20°C oraz rześką wodą (18°C), pogoda sprzyja raczej spacerom i rekreacji niż długiemu wylegiwaniu się w upale, co jest charakterystyczne dla schyłku sezonu letniego. Bez względu na to, jak spokojne wydaje się morze, zawsze stosuj się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki, natomiast czerwona bezwzględny zakaz kąpieli. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych!