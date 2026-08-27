Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Spokojne, bezpieczne i wolne od zagrożeń – tak w skrócie można opisać sytuację na plażach w Rowach. Woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag to doskonały powód, aby zaplanować popołudnie nad morzem. Chociaż wiatr ucichł, a słońce przedziera się przez chmury, warto pamiętać o ciepłym ręczniku – temperatura wody wynosi rześkie 18°C.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda ma 18°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością . Woda przydatna do kąpieli. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, przyjemne warunki – powietrze osiąga 20°C , woda ma 18°C przy delikatnym wietrze 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

Identyczne, przyjemne warunki – powietrze osiąga , woda ma przy delikatnym wietrze . Woda przydatna do kąpieli. Rowy Zachód Apator: Zaprasza z temperaturą powietrza na poziomie 20°C , wodą o temperaturze 18°C i łagodnym zefirkiem o prędkości 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

Zaprasza z temperaturą powietrza na poziomie , wodą o temperaturze i łagodnym zefirkiem o prędkości . Woda przydatna do kąpieli. Rowy Zachód Centralne: Centralny punkt kurortu oferuje 20°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C i bardzo słaby wiatr 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

Centralny punkt kurortu oferuje w cieniu, wodę o temperaturze i bardzo słaby wiatr . Woda przydatna do kąpieli. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco bardziej rześko, z temperaturą powietrza 19°C . Woda ma 18°C , a wiatr dmucha tu z prędkością 3 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

Nieco bardziej rześko, z temperaturą powietrza . Woda ma , a wiatr dmucha tu z prędkością . Woda przydatna do kąpieli. Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak w rejonie domków, termometry wskazują 19°C , woda ma 18°C , a wiatr osiąga 3 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

Podobnie jak w rejonie domków, termometry wskazują , woda ma , a wiatr osiąga . Woda przydatna do kąpieli. Rowy Zachód Słoneczko: Tu odnotowano 19°C, wodę o temperaturze 18°C i spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy znakomite wiadomości dla osób obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha blokującego plaże. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Potwierdzają to oficjalne raporty sanitarne, według których otwarte wody Bałtyku pod koniec sierpnia są całkowicie wolne od toksycznych zakwitów. Oznacza to, że turyści wypoczywający w okolicy mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi nam umiarkowane, stabilne temperatury. Z temperaturą powietrza oscylującą w granicach 19-20°C oraz rześką wodą (18°C), pogoda sprzyja raczej spacerom i rekreacji niż długiemu wylegiwaniu się w upale, co jest charakterystyczne dla schyłku sezonu letniego. Bez względu na to, jak spokojne wydaje się morze, zawsze stosuj się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki, natomiast czerwona bezwzględny zakaz kąpieli. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie