Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Końcówka sierpnia w tym roku wyjątkowo sprzyja plażowaniu, przynosząc powrót letnich temperatur i stabilną, słoneczną aurę. Na gdańskich plażach panują dziś wymarzone warunki do wypoczynku nad wodą – wiatr jest minimalny, a stan morza wyjątkowo spokojny. Wszystkie monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie gości. Co warte podkreślenia, gdańscy ratownicy po raz kolejny świętują niezwykle bezpieczny sezon, który przebiegł bez jakichkolwiek tragicznych wypadków na strzeżonych odcinkach.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Gdańsku na dzień 27 sierpnia:

Gdańsk Jelitkowo – woda o temperaturze 17°C doskonale orzeźwia, przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

– woda o temperaturze 17°C doskonale orzeźwia, przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Gdańsk Orle – to najcieplejsza lokalizacja tego dnia. Temperatura powietrza sięga tu przyjemnych 22°C, a woda ma 18°C. Przy znikomym wietrze (1 m/s) panują tu idealne warunki do plażowania.

– to najcieplejsza lokalizacja tego dnia. Temperatura powietrza sięga tu przyjemnych 22°C, a woda ma 18°C. Przy znikomym wietrze (1 m/s) panują tu idealne warunki do plażowania. Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura wody i powietrza zrównały się, osiągając solidne 19°C. Słaby wiatr (1 m/s) gwarantuje spokojną taflę wody.

– temperatura wody i powietrza zrównały się, osiągając solidne 19°C. Słaby wiatr (1 m/s) gwarantuje spokojną taflę wody. Gdańsk Sobieszewo – woda ma tu znakomite 19°C, podczas gdy powietrze jest nieco chłodniejsze i wynosi 18°C. Przy wietrze 1 m/s to świetny wybór na spokojny wypoczynek blisko natury.

– woda ma tu znakomite 19°C, podczas gdy powietrze jest nieco chłodniejsze i wynosi 18°C. Przy wietrze 1 m/s to świetny wybór na spokojny wypoczynek blisko natury. Hallera Gdańsk Brzeźno – tu również odnotowano identyczne temperatury wody i powietrza na poziomie 19°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że kąpiel jest bezpieczna i przyjemna.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w trakcie lata potrafią pokrzyżować plany urlopowiczów. Na monitorowanych kąpieliskach w Gdańsku nie odnotowano obecnie obecności sinic. Woda we wszystkich wymienionych punktach jest czysta, bezpieczna i oficjalnie dopuszczona do kąpieli przez służby sanitarne. Można więc bez obaw korzystać z uroków gdańskiego wybrzeża i cieszyć się bezpieczną kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek przynosi stabilne, letnie temperatury powietrza oscylujące wokół 18°C – 22°C, przy zaskakująco ciepłej wodzie w Bałtyku, która w większości miejsc osiągnęła aż 19°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest bardzo przyjemna. Mimo tak sprzyjających okoliczności, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i stosuj się do wszelkich poleceń ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się aż do oficjalnego zakończenia sezonu.

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