Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Ostatnie dni sierpnia rozpieszczają nas wspaniałą aurą, a dzisiejszy dzień to idealny moment na wizytę nad wodą. Stabilny układ wysokiego ciśnienia sprawił, że niebo nad Zatoką Gdańską jest dziś bardzo pogodne, a wiatr niemal całkowicie ucichł. Przy prędkości wiatru wynoszącej zaledwie 1 m/s tafla morza jest wyjątkowo spokojna, co gwarantuje bezpieczną i przyjemną kąpiel. Wszystkie cztery gdyńskie plaże są w pełni dostępne i zapraszają do odpoczynku:

Gdynia Babie Doły – temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma 18°C . Przy minimalnym wietrze (1 m/s) panują tu doskonałe warunki do relaksu. Oficjalna ocena z 19 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Przy minimalnym wietrze (1 m/s) panują tu doskonałe warunki do relaksu. Oficjalna ocena z 19 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdynia Orłowo – termometry w cieniu pokazują 18°C , lecz woda w morzu jest cieplejsza i ma aż 19°C . Słaby wiatr o sile 1 m/s sprawia, że szum fal u stóp słynnego klifu będzie dziś wyjątkowo kojący.

– termometry w cieniu pokazują , lecz woda w morzu jest cieplejsza i ma aż . Słaby wiatr o sile 1 m/s sprawia, że szum fal u stóp słynnego klifu będzie dziś wyjątkowo kojący. Gdynia Redłowo – to kąpielisko wita plażowiczów temperaturą powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturą wody wynoszącą 18°C . Warunki są niezwykle stabilne, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

– to kąpielisko wita plażowiczów temperaturą powietrza na poziomie oraz temperaturą wody wynoszącą . Warunki są niezwykle stabilne, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Gdynia Śródmieście – na głównej miejskiej plaży odnotowano temperaturę powietrza 18°C oraz temperaturę wody rzędu 19°C. Przy wietrze 1 m/s to idealny czas na słoneczną kąpiel w samym centrum Gdyni.

Wszystkie prezentowane dane o temperaturach i wietrze pochodzą z najświeższych pomiarów wykonanych bezpośrednio na kąpieliskach 27 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób planujących dzisiejszy wypoczynek mamy doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 19 sierpnia, jednoznacznie potwierdza przydatność wody do kąpieli. Dzięki umiarkowanym temperaturom powietrza i wody, które utrzymują się pod koniec sierpnia, ryzyko nagłego zakwitu glonów jest obecnie minimalne, co pozwala bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek 27 sierpnia przynosi nam stabilną i komfortową pogode na plażowanie bez męczącego, uciążliwego upału. Temperatura powietrza w Gdyni waha się w granicach 18-19°C, a woda w Zatoce Gdańskiej ma niemal identyczne wartości (18-19°C), co eliminuje ryzyko szoku termicznego podczas wchodzenia do morza. Słaby wiatr o sile 1 m/s gwarantuje bezpieczną zabawę w wodzie i brak wysokich fal.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Nawet przy tak spokojnym morzu, jak dzisiaj, złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz obserwowanie flagi wywieszonej na kąpielisku. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Korzystajmy mądrze z uroków końcówki wakacji!

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