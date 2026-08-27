Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dziś rano nad polskim morzem zagościł spokój, a wiatr zdecydowanie osłabł po niedawnych nawałnicach i załamaniu pogody. Nadchodzące dni pod wpływem stabilnego układu wysokiego ciśnienia mają przynieść stopniowe ocieplenie, co z pewnością ucieszy wszystkich spędzających końcówkę wakacji na Mierzei Wiślanej. Zarówno kąpielisko Stegna I, jak i Stegna II są dziś w pełni dostępne dla turystów – ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń, a brak czerwonej flagi oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny z 19 sierpnia. Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C , a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C . Wiatr jest bardzo słaby, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny z 19 sierpnia. Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli . Wiatr jest bardzo słaby, wieje z prędkością zaledwie , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko Stegna II: parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda została uznana za bezpieczną podczas badania z 19 sierpnia. Temperatura powietrza oraz wody wynosi komfortowe 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o prędkości 2 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne warunki dla najmłodszych.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla osób obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodów sanitarnych. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie analizy oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów bezpośrednio na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek przynosi nam bardzo stabilną, choć nieco rześką aurę. Przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 18°C oraz minimalnym wietrze wynoszącym zaledwie 2 m/s, warunki sprzyjają spacerom i bezpiecznemu brodzeniu w wodzie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze spoglądajmy na maszt ratowniczy. Nawet przy tak spokojnym morzu, to właśnie kolor wywieszonej flagi oraz polecenia pełniących dyżur ratowników są ostatecznym wyznacznikiem naszego bezpieczeństwa.

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