57-letni Franciszek opuścił szpital w Wejherowie i przepadł bez śladu. Trwają poszukiwania

Zaginął 57-letni Franciszek Plichta. Zniknął po opuszczeniu szpitala w Wejherowie

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Franciszek Plichta zaginął 21 sierpnia. Właśnie tego dnia 57-latek został wypisany z wejherowskiego szpitala i od tamtej chwili nie był widziany przez swoich bliskich. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie skontaktował się z rodziną.

Pan Franciszek ma około 172 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Jest łysy, ma krótki siwy zarost oraz braki w uzębieniu. Policja nie posiada informacji, w jakie ubrania był ubrany w dniu zaginięcia.

Ostatnim znanym miejscem pobytu 57-latka jest szpital w Wejherowie, który opuścił 21 sierpnia. Od tego czasu rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Policja w Wejherowie prosi o informacje o zaginionym Franciszku

Policja prosi o kontakt osoby, które od 21 sierpnia mogły widzieć Franciszka Plichtę lub wiedzą, gdzie może obecnie przebywać. Każda informacja mogąca pomóc w jego odnalezieniu może okazać się ważna.

– Każda informacja może mieć znaczenie. Prosimy również o udostępnianie komunikatu – czytamy.

Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu Franciszka Plichty proszone są o kontakt z policją. Zgłoszenia można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio funkcjonariuszom pod numerem 47 742 97 22.

Kasia Glinka wywiad