Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop w tej malowniczej miejscowości, przygotowano fantastyczne informacje. Na obu oficjalnych kąpieliskach w Rewie obowiązują doskonałe warunki do wodnego szaleństwa, a ratownicy nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag. To idealny moment na wizytę, zwłaszcza że Rewa stale rozwija swoją infrastrukturę – niedawno zakończono tu kolejny etap prac zabezpieczających przed powodzią, a sama plaża zyskuje miano jednej z najbardziej dostępnych i przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami nad całym Bałtykiem. Co więcej, już 30 sierpnia odbędzie się tu widowiskowy II Wyścig Pływacki, więc dzisiejszy trening w tutejszych wodach może okazać się świetną rozgrzewką!

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 17°C , z kolei woda w zatoce ma przyjemne 18°C . Wiatr jest wręcz niezauważalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody.

Woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , z kolei woda w zatoce ma przyjemne . Wiatr jest wręcz niezauważalny i wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Warunki są niemal identyczne i równie zachęcające. Termometry wskazują 17°C w cieniu, a temperatura wody to stabilne 18°C. Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s) stwarza doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi oraz fanów spokojnego wypoczynku.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które pod koniec lata potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda w obu strefach jest w pełni przydatna do kąpieli i bezpieczna dla zdrowia. Można bez jakichkolwiek obaw korzystać z uroków Bałtyku!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wyżowa pogoda pod koniec sierpnia sprzyja stabilizacji i łagodniejszym, bardzo komfortowym temperaturom. Dzisiejsza temperatura powietrza na poziomie 17°C oraz wody wynosząca 18°C tworzą świetny klimat do aktywnego wypoczynku bez dokuczliwego skwaru. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz regularne kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku – biała zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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