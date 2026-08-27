Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Plażowicze odpoczywający na jednym z najpiękniejszych klifowych wybrzeży w Polsce mogą dziś w pełni cieszyć się słońcem. Warunki na plażach są wyjątkowo stabilne – brak silnego wiatru oraz spokojna tafla wody sprawiają, że to idealny moment na bezpieczną kąpiel.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę w Jastrzębiej Górze:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Wejście nr 23: Tutaj również czeka na nas otwarta plaża . Termometry wskazują 18°C w cieniu, natomiast woda ma temperaturę 17°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s nie przeszkadza w wypoczynku. Woda została uznana za bezpieczną podczas badania z 21 sierpnia.

Tutaj również czeka na nas . Termometry wskazują 18°C w cieniu, natomiast woda ma temperaturę 17°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s nie przeszkadza w wypoczynku. Woda została uznana za bezpieczną podczas badania z 21 sierpnia. Wejście nr 25: Trzecie z kontrolowanych kąpielisk także zaprasza do wody (plaża otwarta). Warunki są bliźniacze: temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Przydatność wody do kąpieli potwierdzono w ocenie z 20 sierpnia.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów glonów pod koniec sezonu letniego. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Zarówno stan wizualny wody, jak i ostatnie badania laboratoryjne jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Pod koniec sierpnia aura nad Bałtykiem sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s i stabilne temperatury powietrza oraz wody oscylujące wokół 17–18°C tworzą idealny klimat dla osób, które nie przepadają za uciążliwymi upałami, ale chcą w pełni skorzystać z uroków polskiego morza. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Nawet przy tak spokojnym morzu, przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o siebie oraz swoich bliskich.

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