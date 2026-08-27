Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

W Chałupach jedyne oficjalne i strzeżone kąpielisko – Chałupy wejście na plażę nr 21 – jest dziś w pełni otwarte dla plażowiczów. Na strażnicy ratowników nie powiewa czerwona flaga, co oznacza zielone światło do bezpiecznej kąpieli. To doskonałe zwieńczenie sezonu dla wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić końcówkę sierpnia na Półwyspie Helskim.

Oto szczegółowe warunki panujące na plaży:

Chałupy wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest otwarte. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne i aktualne oceny Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę morza i brak wysokich, niebezpiecznych fal. Temperatura wody wynosi 18°C, a temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 18°C, stwarzając idealne warunki do relaksu i spacerów.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu glonów pod koniec lata. Na monitorowanym kąpielisku Chałupy wejście na plażę nr 21 nie odnotowano obecności sinic, a najnowsze analizy sanepidu z 19 sierpnia 2026 roku jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do bezpiecznych kąpieli. Całe nadmorskie wybrzeże Pomorza cieszy się obecnie świetną jakością wody, co pozwala urlopowiczom bez żadnych obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach przynosi zrównoważone temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku mają dziś równe 18°C. Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s odczuwalny chłód jest minimalny, a morze zachęca do spokojnego pływania. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź barwę flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do komunikatów ratowników. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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