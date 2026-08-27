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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają
Wszystkie monitorowane kąpieliska w regionie są dzisiaj otwarte dla spragnionych relaksu wczasowiczów. Wyżowa aura zapewnia niemal bezwietrzne warunki – prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i niezwykle spokojną taflę wody. Woda we wszystkich miejscach została oficjalnie uznana za w pełni przydatną do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:
- Władysławowo – wejście nr 10: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 16°C. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 19 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.
- Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): woda ma temperaturę 16°C, przy temperaturze powietrza 18°C. Stan wody zbadany 19 sierpnia jest bez zarzutu.
- Władysławowo – wejście nr 4: warunki są identyczne – 18°C w powietrzu i 16°C w Bałtyku. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
- Władysławowo – wejście nr 6: przyjemne 18°C w powietrzu oraz 16°C w wodzie. Ostatnia ocena czystości pochodzi z 19 sierpnia.
- Władysławowo – wejście nr 9: tutaj również powietrze ma 18°C, a woda 16°C. Najświeższe badanie wody z 21 sierpnia gwarantuje bezpieczeństwo kąpieli.
- Chłapowo – wejście nr 12: na tym urokliwym kąpielisku odnotujemy dzisiaj 18°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wynik badania z 19 sierpnia jest pozytywny.
- Chłapowo – wejście nr 14: najcieplejsza woda w okolicy! Bałtyk ma tu dziś aż 17°C przy 18°C temperatury powietrza. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel mamy świetną wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są w pełni bezpieczne, a najnowsze analizy laboratoryjne wykluczyły jakiekolwiek zagrożenia biologiczne. Można bez obaw korzystać z uroków morza!
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki to prawdziwy synoptyczny podarek przed nadchodzącym weekendem – wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że Bałtyk jest spokojny niczym jezioro. Jednak ta stabilna i przyjemna aura wkrótce się skończy, ponieważ już od piątkowego popołudnia na Pomorze wkroczą burzowe fronty niosące silne opady deszczu. Choć temperatura wody oscyluje obecnie w granicach 16-17°C i może wymagać krótkiej aklimatyzacji, słońce i brak silnego wiatru zachęcają do rekreacji. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w wyznaczonych strefach to gwarancja, że z urlopu przywieziemy tylko miłe wspomnienia.