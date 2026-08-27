Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Wszystkie monitorowane kąpieliska w regionie są dzisiaj otwarte dla spragnionych relaksu wczasowiczów. Wyżowa aura zapewnia niemal bezwietrzne warunki – prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i niezwykle spokojną taflę wody. Woda we wszystkich miejscach została oficjalnie uznana za w pełni przydatną do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Władysławowo – wejście nr 10 : temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody 16°C . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 19 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.

: temperatura powietrza wynosi , a wody . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 19 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli. Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski) : woda ma temperaturę 16°C , przy temperaturze powietrza 18°C . Stan wody zbadany 19 sierpnia jest bez zarzutu.

: woda ma temperaturę , przy temperaturze powietrza . Stan wody zbadany 19 sierpnia jest bez zarzutu. Władysławowo – wejście nr 4 : warunki są identyczne – 18°C w powietrzu i 16°C w Bałtyku. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).

: warunki są identyczne – w powietrzu i w Bałtyku. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście nr 6 : przyjemne 18°C w powietrzu oraz 16°C w wodzie. Ostatnia ocena czystości pochodzi z 19 sierpnia.

: przyjemne w powietrzu oraz w wodzie. Ostatnia ocena czystości pochodzi z 19 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 9 : tutaj również powietrze ma 18°C , a woda 16°C . Najświeższe badanie wody z 21 sierpnia gwarantuje bezpieczeństwo kąpieli.

: tutaj również powietrze ma , a woda . Najświeższe badanie wody z 21 sierpnia gwarantuje bezpieczeństwo kąpieli. Chłapowo – wejście nr 12 : na tym urokliwym kąpielisku odnotujemy dzisiaj 18°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wynik badania z 19 sierpnia jest pozytywny.

: na tym urokliwym kąpielisku odnotujemy dzisiaj w powietrzu i w wodzie. Wynik badania z 19 sierpnia jest pozytywny. Chłapowo – wejście nr 14: najcieplejsza woda w okolicy! Bałtyk ma tu dziś aż 17°C przy 18°C temperatury powietrza. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel mamy świetną wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są w pełni bezpieczne, a najnowsze analizy laboratoryjne wykluczyły jakiekolwiek zagrożenia biologiczne. Można bez obaw korzystać z uroków morza!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki to prawdziwy synoptyczny podarek przed nadchodzącym weekendem – wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że Bałtyk jest spokojny niczym jezioro. Jednak ta stabilna i przyjemna aura wkrótce się skończy, ponieważ już od piątkowego popołudnia na Pomorze wkroczą burzowe fronty niosące silne opady deszczu. Choć temperatura wody oscyluje obecnie w granicach 16-17°C i może wymagać krótkiej aklimatyzacji, słońce i brak silnego wiatru zachęcają do rekreacji. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w wyznaczonych strefach to gwarancja, że z urlopu przywieziemy tylko miłe wspomnienia.

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