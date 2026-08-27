Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop na Mierzei Wiślanej, mamy znakomite wiadomości. Wszystkie monitorowane plaże w Krynicy Morskiej są otwarte, a stan wody we wszystkich punktach został oceniony jako całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Delikatny wiatr i stabilna temperatura sprawiają, że to świetny dzień na relaks nad Bałtykiem.

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Stan na 27 sierpnia.

Temperatura powietrza i wody wynosi . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni (ocena z 21 sierpnia). Stan na 27 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Warunki są identyczne – woda i powietrze mają po 18°C przy niemal bezwietrznej aurze ( 1 m/s ). Kąpiel jest w pełni bezpieczna i dozwolona. Stan na 27 sierpnia.

Warunki są identyczne – woda i powietrze mają po przy niemal bezwietrznej aurze ( ). Kąpiel jest w pełni bezpieczna i dozwolona. Stan na 27 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Bezpieczna strefa kąpielowa z temperaturą wody i powietrza na poziomie 18°C . Prędkość wiatru to 1 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Stan na 27 sierpnia.

Bezpieczna strefa kąpielowa z temperaturą wody i powietrza na poziomie . Prędkość wiatru to . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Stan na 27 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Idealne warunki do wypoczynku. Temperatura wody oraz powietrza wynosi 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (ocena z 21 sierpnia). Stan na 27 sierpnia.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Zarówno oficjalne pomiary, jak i najnowsze komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego przynoszą ulgę plażowiczom – na żadnym z tutejszych kąpielisk nie odnotowano obecności uciążliwego zakwitu sinic. Całe pomorskie wybrzeże Bałtyku jest w tym momencie pod tym względem bezpieczne, a nieliczne zakazy kąpieli z powodu cyjanobakterii dotyczą w tej chwili jedynie Zalewu Szczecińskiego. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskiej wody i cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Temperatura wody i powietrza na poziomie 18°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr 1 m/s) stwarza doskonałe warunki do rekreacji dla osób, które nie przepadają za upałami. Morze jest wyjątkowo spokojne, a brak silnych prądów sprzyja bezpiecznemu wchodzeniu do wody.

Mimo tak sprzyjających okoliczności, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajmy barwę flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i respektowania poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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