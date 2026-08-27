Ukradli meleksa z ośmioma pasażerami. Przerażeni ludzie wyskakiwali w biegu

Złodzieje porwali meleksa w Gdyni. Pasażerowie uciekali z jadącego pojazdu

Wszystko wydarzyło się w miniony piątek przy ul. Abrahama w Gdyni. W pewnym momencie kierowca meleksa na krótko wysiadł z pojazdu. Wtedy do środka wsiedli dwaj mężczyźni w wieku 32 i 48 lat. Mimo że na pokładzie znajdowało się ośmiu pasażerów, mężczyźni gwałtownie ruszyli i odjechali.

Przejazd szybko przybrał niebezpieczny obrót. Podróżni, przestraszeni zachowaniem mężczyzn i obawiający się o własne bezpieczeństwo, zaczęli wyskakiwać z poruszającego się meleksa. Po około 100 metrach 32- i 48-latek zatrzymali pojazd, zostawili go i uciekli.

Gdyńscy policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia, kto odjechał meleksem. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn i jeszcze tego samego dnia zatrzymali 32- i 48-latka.

Zarzuty dla sprawców kradzieży w Gdyni. ZKM dziękuje policji

Zgromadzone w sprawie dowody pozwoliły policjantom przedstawić obu zatrzymanym zarzuty krótkotrwałego zaboru pojazdu mechanicznego. Według funkcjonariuszy mężczyźni dopuścili się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa oraz o charakterze chuligańskim. Dalsze decyzje w ich sprawie podejmie sąd.

Skuteczna akcja gdyńskiej policji spotkała się z reakcją Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Dyrektor ZKM przesłał na ręce komendant miejskiej policji w Gdyni mł. insp. Beaty Nienadowskiej pisemne podziękowania dla funkcjonariuszy, doceniając ich zaangażowanie oraz sprawne działania, które doprowadziły do szybkiego wyjaśnienia sprawy.

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