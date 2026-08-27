Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-27 11:42

Czwartek, 27 sierpnia, przynosi upragniony powrót stabilnej, słonecznej aury nad polskie morze dzięki potężnemu układowi wysokiego ciśnienia. To doskonała wiadomość dla wszystkich wypoczywających w Sopocie, zwłaszcza że oficjalny sezon kąpielowy na większości tutejszych plaż potrwa już tylko do końca nadchodzącego weekendu. Wszystkie sopockie kąpieliska są dziś otwarte, a woda w Zatoce Gdańskiej w pełni nadaje się do bezpiecznych kąpieli.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Warunki nad Zatoką Gdańską są dziś wyjątkowo sprzyjające – wiatr jest bardzo słaby, co sprzyja spokojnej tafli wody. Na masztach przy sopockich plażach nie wywieszono dziś czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

  • Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).
  • Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza to 18°C, a wody 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 13 sierpnia). Warto pamiętać, że to jedyne kąpielisko w mieście, na którym dyżury ratowników potrwają aż do 13 września.
  • Sopot - Łazienki Południowe II: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 20 sierpnia).
  • Sopot-32A-33: na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 18°C i woda o temperaturze 19°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Woda nadaje się do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).
  • Sopot-K22: temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, przy wietrze o sile 2 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie 20 sierpnia.
  • Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 19°C, a prędkość wiatru to 2 m/s. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

To znakomite wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdza, że woda na całym sopockim odcinku wybrzeża jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od toksycznych zakwitów. Ostatnie kontrole jakości wody nie wykazują żadnych zagrożeń biologicznych, co pozwala na bezpieczne i beztroskie korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy ukłon w stronę miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 2 m/s), woda w Zatoce Gdańskiej jest zaskakująco ciepła i ma aż 19°C. Warto pamiętać, że bezpieczna kąpiel to taka pod okiem profesjonalistów. Zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i upewnić się, jaka flaga na nim powiewa. Biała flaga zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – bez względu na to, jak kusząco wygląda morze!

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