Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Warunki nad Zatoką Gdańską są dziś wyjątkowo sprzyjające – wiatr jest bardzo słaby, co sprzyja spokojnej tafli wody. Na masztach przy sopockich plażach nie wywieszono dziś czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Sopot - 13-17 : temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).

: temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia). Sopot - Łazienki Południowe I : temperatura powietrza to 18°C , a wody 19°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 13 sierpnia). Warto pamiętać, że to jedyne kąpielisko w mieście, na którym dyżury ratowników potrwają aż do 13 września.

: temperatura powietrza to , a wody . Prędkość wiatru wynosi . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 13 sierpnia). Warto pamiętać, że to jedyne kąpielisko w mieście, na którym dyżury ratowników potrwają aż do 13 września. Sopot - Łazienki Południowe II : temperatura powietrza wynosi 18°C , wody 19°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 20 sierpnia).

: temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 20 sierpnia). Sopot-32A-33 : na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 18°C i woda o temperaturze 19°C . Wiatr osiąga prędkość 2 m/s . Woda nadaje się do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).

: na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze i woda o temperaturze . Wiatr osiąga prędkość . Woda nadaje się do kąpieli (ocena z 20 sierpnia). Sopot-K22 : temperatura powietrza to 18°C , wody 19°C , przy wietrze o sile 2 m/s . Jakość wody została oceniona pozytywnie 20 sierpnia.

: temperatura powietrza to , wody , przy wietrze o sile . Jakość wody została oceniona pozytywnie 20 sierpnia. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 19°C, a prędkość wiatru to 2 m/s. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 20 sierpnia).

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

To znakomite wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdza, że woda na całym sopockim odcinku wybrzeża jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od toksycznych zakwitów. Ostatnie kontrole jakości wody nie wykazują żadnych zagrożeń biologicznych, co pozwala na bezpieczne i beztroskie korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy ukłon w stronę miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 2 m/s), woda w Zatoce Gdańskiej jest zaskakująco ciepła i ma aż 19°C. Warto pamiętać, że bezpieczna kąpiel to taka pod okiem profesjonalistów. Zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i upewnić się, jaka flaga na nim powiewa. Biała flaga zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – bez względu na to, jak kusząco wygląda morze!

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