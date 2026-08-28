Silne burze nadciągają nad Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia przed ulewami i gradem

Gwałtowne burze wracają do Polski. Spodziewany silny wiatr, ulewy i grad

Po kilku dniach spokojnej aury nad Polskę ponownie nadciąga niebezpieczna pogoda. W piątek, 28 sierpnia, początkowo w wielu miejscach będzie pogodnie i upalnie, a termometry mogą pokazać nawet 30 st. C. Z czasem warunki zaczną się jednak szybko pogarszać. Od zachodniej części kraju nasunie się front atmosferyczny, niosąc burze, intensywne opady, mocny wiatr, a lokalnie także grad. Pogorszenia aury należy spodziewać się również na Pomorzu.

Pierwsze burze mogą pojawić się późnym popołudniem na zachodzie Polski. W kolejnych godzinach front zacznie przesuwać się nad następne części kraju. Największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk obejmuje obszar od południowo-zachodniej Polski po Żuławy, a także wschodnią część Pomorza.

W czasie burz możliwe są ulewne opady. Miejscami może spaść od 20 do 30 mm deszczu, natomiast porywy wiatru mogą dochodzić do około 80 km/h. Prognozy wskazują również na możliwość wystąpienia gradu o średnicy od 2 do 3 cm.

IMGW przygotowuje ostrzeżenie dla Pomorza. Szykuje się niespokojna noc

Pogorszenie warunków atmosferycznych obejmie również wybrzeże. IMGW przewiduje możliwość wydania ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami m.in. dla powiatu gdańskiego. W ciągu dnia nad Pomorzem zacznie przybywać chmur, spodziewane są również opady.

Najbardziej niespokojna aura może pojawić się w piątek, 28 sierpnia, wieczorem oraz w nocy z piątku na sobotę, 29 sierpnia. Napływ coraz bardziej wilgotnej i niestabilnej masy powietrza będzie sprzyjał powstawaniu burz. Ich siła może jednak znacznie różnić się w zależności od miejsca.

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Jak chronić się podczas burzy? Służby apelują o rozwagę

Wyładowania atmosferyczne co roku prowadzą w Polsce do tragicznych wypadków. Policjanci apelują, by w czasie burz zachować szczególną ostrożność. Nie należy zostawiać samochodów pod drzewami, a z balkonów, tarasów oraz parapetów trzeba zabrać rzeczy, które mógłby porwać wiatr. Warto także dokładnie zamknąć i zabezpieczyć drzwi oraz okna. Przebywając na zewnątrz, należy trzymać się z dala od metalowych przedmiotów i ich nie dotykać.