Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej mają powody do radości, ponieważ oba oficjalne kąpieliska w Stegnie są dzisiaj w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Na masztach nie powiewają czerwone flagi, co oznacza, że wejście do wody jest dozwolone. Choć woda w Bałtyku ma obecnie taką samą temperaturę jak rześkie, późnoletnie powietrze, brak silnego wiatru stwarza dogodne warunki do rekreacji.

Oto szczegółowy raport dotyczący otwartych plaż w Stegnie:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena sanitarna z 19 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr jest bardzo słaby, wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnej tafli morza.

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena sanitarna z 19 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr jest bardzo słaby, wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnej tafli morza. Kąpielisko Stegna II: parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda jest bezpieczna i przydatna do kąpieli, a jej temperatura wynosi 18°C przy temperaturze powietrza 18°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że nie trzeba obawiać się wysokich, niebezpiecznych fal.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć letni wypoczynek nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda w punktach Stegna I oraz Stegna II została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag potwierdza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morza bez obaw o zdrowie skóry czy układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Stegnie to klasyczna, spokojna końcówka sierpnia. Temperatura powietrza na poziomie 18°C oraz identyczna temperatura wody (18°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 2 m/s) stwarzają idealne warunki do spacerów, a dla zahartowanych – do orzeźwiających kąpieli. Warto jednak pamiętać, że chłodniejsze, wietrzne dni mogą jeszcze powrócić pod koniec sezonu.

Bezpieczeństwo na plaży to jednak nie tylko kwestia pogody, co doskonale pokazały wydarzenia z ostatnich dni. Na plaży w Stegnie doszło do dramatycznej sytuacji, w której mała dziewczynka zadławiła się żelkiem i straciła przytomność. Tylko dzięki natychmiastowej, profesjonalnej reanimacji przeprowadzonej przez ratownika Mikołaja, dziecku przywrócono funkcje życiowe i uratowano życie. To wielki bohater, któremu oficjalnie podziękowała cała gmina. Ta sytuacja przypomina nam o najważniejszej zasadzie każdego plażowicza: zawsze wybierajmy kąpieliska strzeżone i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników wodnych. Ich czujność i błyskawiczna reakcja ratują życie, nawet gdy sezon zbliża się ku końcowi. Sprawdzajcie kolor flagi na masztach i dbajcie o siebie oraz swoje bliskie osoby!

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