Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla osób planujących pożegnanie lata nad Bałtykiem mamy doskonałe informacje. Wszystkie trzy oficjalne i strzeżone kąpieliska w Jastrzębiej Górze są dziś w pełni otwarte dla wczasowiczów. Ostatnie pomiary z 28 sierpnia potwierdzają, że woda jest spokojna, a wiatr bardzo słaby. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 20 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 20 sierpnia. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza to 19°C, temperatura wody wynosi 17°C, a wiatr ma prędkość 2 m/s. Ocena sanitarna wody z 21 sierpnia potwierdza jej wysoką jakość.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza to 19°C, temperatura wody wynosi 17°C, a wiatr ma prędkość 2 m/s. Ocena sanitarna wody z 21 sierpnia potwierdza jej wysoką jakość. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 19°C, wody 17°C, przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s. Woda nadaje się do kąpieli (badanie z 20 sierpnia).

Tak stabilne i łagodne warunki na plażach to doskonała okazja do bezpiecznego wypoczynku, szczególnie po niedawnych, niespokojnych dniach na Bałtyku. Słaby wiatr o sile 2 m/s sprawia, że na kąpieliskach nie występują wysokie, niebezpieczne fale, dzięki czemu wejście do wody jest bezpieczne i komfortowe dla każdego.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów na koniec sezonu urlopowego. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjały wcześniej rozwojowi cyjanobakterii, to w Jastrzębiej Górze prądy morskie i stabilne warunki uchroniły plaże przed tym problemem, pozwalając na swobodne korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz orzeźwiającą wodę o temperaturze 17°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s stwarza niemal idealne warunki do plażowania bez uciążliwego podrywania piasku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych na kąpieliskach oraz stosowanie się do poleceń czuwających na miejscu ratowników wodnych. Przed wejściem do wody zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa na maszcie – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do morza.

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