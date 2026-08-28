Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

W Chałupach bezpieczna kąpiel jest dziś możliwa, a turyści mogą w pełni korzystać z uroków morza pod okiem ratowników. Na plażowiczów czeka następujące kąpielisko:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: to obecnie jedyne oficjalnie monitorowane kąpielisko w tej okolicy, które zaprasza do wody. Ostatnie badania potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 19°C, z kolei woda w Bałtyku ma 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje spokój, a brak czerwonej flagi oznacza pełne zielone światło dla kąpiących się.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku elektryzuje turystów planujących urlop nad polskim morzem. Mamy jednak doskonałe wieści dla wszystkich wypoczywających w tym rejonie – na kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta i przejrzysta, co potwierdzają również ogólne, optymistyczne raporty sanepidu dla tej części wybrzeża na koniec sierpnia. Można bez obaw planować wodne szaleństwa.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza w Chałupach wynosi 19°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s) odczuwalny chłód nie powinien zniechęcać do spacerów i kąpieli. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować stanowisko ratowników, sprawdzić kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad Bałtykiem zawsze powinno być naszym priorytetem.

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