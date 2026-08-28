Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-28 9:37

Koniec sierpnia przynosi spokojną, stabilną aurę na polskim wybrzeżu, co stwarza idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 28 sierpnia we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie wszystkie monitorowane kąpieliska są w pełni otwarte, a brak silnego wiatru gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę morza. Dla wszystkich planujących relaks na piasku to świetny moment na pożegnanie tegorocznych wakacji w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O bezpiecznej kąpieli we Władysławowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Warunki do morskich kąpieli są dzisiaj znakomite. Dzięki słabemu wiatrowi i spokojnej tafli Bałtyku, na wszystkich stanowiskach kąpielowych panuje pełne bezpieczeństwo. Wszystkie oficjalnie monitorowane plaże w tym rejonie są otwarte, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:

  • Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 4: termometry wskazują 19°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Prędkość wiatru to 2 m/s.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 6: powietrze ma 19°C, woda 16°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 16°C. Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 10: odnotowano tu 19°C w powietrzu oraz 16°C w wodzie przy wietrze o sile 2 m/s.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda ma 17°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 14: identycznie jak na sąsiednim wejściu, powietrze ma 19°C, woda przyjemne 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem toksycznych cyjanobakterii to największa zmora letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Pod koniec sierpnia wody otwartego morza w tym regionie pozostają całkowicie czyste i bezpieczne dla zdrowia. Ostatnie oficjalne kontrole sanepidu potwierdzają, że jakość wody spełnia wszelkie rygorystyczne normy, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, koniec sierpnia przynosi bardzo spokojną aurę – temperatura powietrza oscyluje wokół 19°C, a woda w Bałtyku ma od 16°C do 17°C. Choć nie są to upały, brak silnego wiatru (maksymalnie 2 m/s) sprawia, że morze zachęca do rekreacji. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi wywieszonej przez ratowników. Tylko biała flaga daje zielone światło do kąpieli, a stosowanie się do poleceń personelu strzegącego plaż to gwarancja, że urlop zakończy się wyłącznie miłymi wspomnieniami.

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