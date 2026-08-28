Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Warunki do morskich kąpieli są dzisiaj znakomite. Dzięki słabemu wiatrowi i spokojnej tafli Bałtyku, na wszystkich stanowiskach kąpielowych panuje pełne bezpieczeństwo. Wszystkie oficjalnie monitorowane plaże w tym rejonie są otwarte, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: termometry wskazują 19°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Prędkość wiatru to 2 m/s.

termometry wskazują 19°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Prędkość wiatru to 2 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: powietrze ma 19°C, woda 16°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

powietrze ma 19°C, woda 16°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 16°C. Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 16°C. Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: odnotowano tu 19°C w powietrzu oraz 16°C w wodzie przy wietrze o sile 2 m/s.

odnotowano tu 19°C w powietrzu oraz 16°C w wodzie przy wietrze o sile 2 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda ma 17°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda ma 17°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: identycznie jak na sąsiednim wejściu, powietrze ma 19°C, woda przyjemne 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem toksycznych cyjanobakterii to największa zmora letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Pod koniec sierpnia wody otwartego morza w tym regionie pozostają całkowicie czyste i bezpieczne dla zdrowia. Ostatnie oficjalne kontrole sanepidu potwierdzają, że jakość wody spełnia wszelkie rygorystyczne normy, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, koniec sierpnia przynosi bardzo spokojną aurę – temperatura powietrza oscyluje wokół 19°C, a woda w Bałtyku ma od 16°C do 17°C. Choć nie są to upały, brak silnego wiatru (maksymalnie 2 m/s) sprawia, że morze zachęca do rekreacji. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi wywieszonej przez ratowników. Tylko biała flaga daje zielone światło do kąpieli, a stosowanie się do poleceń personelu strzegącego plaż to gwarancja, że urlop zakończy się wyłącznie miłymi wspomnieniami.

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