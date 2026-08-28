Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Dla osób planujących spędzić dzisiejszy dzień na plaży pojawiły się doskonałe wiadomości. Oficjalne dane potwierdzają, że wszystkie gdańskie kąpieliska są w pełni dostępne dla spragnionych słońca i wody. Słoneczna pogoda i spokojne morze stwarzają wymarzone warunki do wypoczynku przed nadejściem zapowiadanej zmiany aury. Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych plażach:

Gdańsk Jelitkowo : temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 18°C , a wiatr wieje z niemal nieodczuwalną prędkością 1 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

: temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z niemal nieodczuwalną prędkością . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Gdańsk Orle : termometry wskazują przyjemne 18°C w powietrzu, woda ma 18°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s . Kąpiel jest w pełni dozwolona.

: termometry wskazują przyjemne w powietrzu, woda ma , a wiatr osiąga zaledwie . Kąpiel jest w pełni dozwolona. Molo Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza to 19°C , wody 18°C , przy spokojnym wietrze o prędkości 1 m/s . Stan wody jest znakomity.

: temperatura powietrza to , wody , przy spokojnym wietrze o prędkości . Stan wody jest znakomity. Gdańsk Sobieszewo : odnotowano tu 18°C w cieniu, temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Kąpielisko jest otwarte.

: odnotowano tu w cieniu, temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko jest otwarte. Hallera Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, wiatr jest niemal niezauważalny (1 m/s). Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Wszystkie pomiary pochodzą z 28 sierpnia 2026 roku, co gwarantuje pełną aktualność prezentowanych danych.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów napływają świetne wieści – na monitorowanych kąpieliskach w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia ocena jakości wody przeprowadzona przez służby sanitarne jednoznacznie potwierdza przydatność wody do kąpieli na wszystkich plażach. Sytuacja na trójmiejskim wybrzeżu jest w pełni stabilna i bezpieczna, a turyści mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku bez ryzyka podrażnień skóry czy innych dolegliwości zdrowotnych związanych z toksycznymi zakwitami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda wyjątkowo sprzyja wypoczynkowi na plaży – temperatura powietrza waha się od 18°C do 23°C, a woda w Bałtyku ma stabilne 18°C na każdym z kąpielisk. Wyjątkowo łagodny wiatr wiejący z prędkością 1 m/s sprawia, że morze jest bardzo spokojne, co stwarza idealne warunki do bezpiecznego pływania. Warto jednak pamiętać, że sytuacja może się dynamicznie zmienić. Popołudniu i wieczorem wiatr zacznie przybierać na sile w związku ze zbliżającym się frontem burzowym. Bez względu na doskonałe warunki poranne, złotą zasadą bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz słuchanie poleceń ratowników. Jeśli na maszcie pojawi się czerwona flaga, należy natychmiast wyjść z wody – bezpieczeństwo własne oraz bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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