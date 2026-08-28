Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Plażowicze mają dziś ogromne powody do radości, ponieważ na wszystkich czterech oficjalnych miejskich plażach w Gdyni ratownicy wywiesili białe flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo i brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z uroków Bałtyku. Warunki meteorologiczne są wyjątkowo stabilne. Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje niemal idealnie spokojną taflę wody, bez niebezpiecznych fal czy prądów wstecznych. To doskonałe wieści dla rodzin z dziećmi oraz osób, które cenią sobie komfortowy i bezpieczny relaks w wodzie. Dodatkowo w mieście trwają obecnie liczne wydarzenia, w tym prestiżowe regaty Polskiej Ligi Żeglarskiej oraz Weekend Architektury, co czyni dzisiejszy pobyt nad morzem jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 28 sierpnia 2026 roku:

Gdynia Śródmieście: To najbardziej tętniące życiem kąpielisko w sercu miasta oferuje dziś temperaturę powietrza na poziomie 20°C , natomiast woda w zatoce nagrzała się do przyjemnych 18°C . Delikatny powiew wiatru o sile 1 m/s sprawia, że warunki do plażowania są doskonałe. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza jej przydatność do kąpieli.

To najbardziej tętniące życiem kąpielisko w sercu miasta oferuje dziś temperaturę powietrza na poziomie , natomiast woda w zatoce nagrzała się do przyjemnych . Delikatny powiew wiatru o sile 1 m/s sprawia, że warunki do plażowania są doskonałe. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza jej przydatność do kąpieli. Gdynia Redłowo: Ukryta u stóp malowniczego klifu plaża zachęca dziś temperaturą powietrza wynoszącą 20°C i wodą o temperaturze 18°C . Podobnie jak w innych punktach, wiatr jest tu niemal nieodczuwalny (1 m/s), co czyni to miejsce idealnym na spokojny relaks na łonie natury. Jakość wody pozostaje bez zarzutu.

Ukryta u stóp malowniczego klifu plaża zachęca dziś temperaturą powietrza wynoszącą i wodą o temperaturze . Podobnie jak w innych punktach, wiatr jest tu niemal nieodczuwalny (1 m/s), co czyni to miejsce idealnym na spokojny relaks na łonie natury. Jakość wody pozostaje bez zarzutu. Gdynia Orłowo: W sąsiedztwie kultowego molo termometry wskazują dziś 18°C w cieniu, jednak woda jest tu najcieplejsza i ma aż 19°C . Przy wietrze o prędkości 1 m/s panuje tu wyjątkowo kameralna atmosfera sprzyjająca rodzinnemu odpoczynkowi. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

W sąsiedztwie kultowego molo termometry wskazują dziś w cieniu, jednak woda jest tu najcieplejsza i ma aż . Przy wietrze o prędkości 1 m/s panuje tu wyjątkowo kameralna atmosfera sprzyjająca rodzinnemu odpoczynkowi. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Gdynia Babie Doły: Północne, urokliwe kąpielisko z widokiem na historyczną torpedownię wita dziś plażowiczów temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C. Warunki wiatrowe są identyczne jak w pozostałych częściach Gdyni (1 m/s), a badania sanitarne potwierdzają pełne bezpieczeństwo kąpieli.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów u schyłku wakacji – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic. Zarówno codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników na gdyńskich plażach, jak i oficjalne, rygorystyczne badania Sanepidu potwierdzają, że woda jest przejrzysta i w pełni bezpieczna pod kątem biologicznym. Choć w cieplejszych okresach lata sinice potrafią lokalnie zepsuć plany urlopowiczom, pod koniec sierpnia sprzyjające warunki sprawiły, że całe gdyńskie wybrzeże jest całkowicie wolne od tego problemu. Można więc bez żadnych obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień przynosi stabilne, umiarkowane temperatury powietrza w granicach 18-20°C oraz rześką, ale przyjemną wodę w przedziale 18-19°C. Minimalna siła wiatru (1 m/s) stwarza doskonałe, wręcz basenowe warunki do bezpiecznej zabawy w wodzie, co ucieszy zwłaszcza opiekunów z najmłodszymi pociechami. Jako doświadczony przewodnik warto jednak przypomnieć o żelaznej regule bezpiecznego wypoczynku: nawet przy tak spokojnej i zachęcającej aurze należy kąpać się wyłącznie w strefach strzeżonych przez ratowników, bacznie obserwować kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosować się do komunikatów służb ratunkowych. Rozsądek nad wodą to klucz do udanego urlopu!

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