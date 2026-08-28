Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Po burzliwym weekendzie, kiedy to silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, sytuacja na plażach Mierzei Wiślanej całkowicie się ustabilizowała. Dzisiejsze pomiary z 28 sierpnia przynoszą znakomite wiadomości dla wszystkich wczasowiczów. Na każdym z czterech głównych kąpielisk w Krynicy Morskiej powiewa biała flaga, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C , a temperatura wody w Bałtyku to 17°C . Bezruchu dopełnia całkowity brak wiatru ( 0 m/s ).

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody w Bałtyku to . Bezruchu dopełnia całkowity brak wiatru ( ). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Warunki są identyczne – woda nadaje się do bezpiecznej kąpieli, temperatura powietrza to 20°C , wody 17°C , a wiatr wynosi 0 m/s .

Warunki są identyczne – woda nadaje się do bezpiecznej kąpieli, temperatura powietrza to , wody , a wiatr wynosi . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kolejne bezpieczne miejsce na letni relaks. Parametry są stabilne: powietrze ma 20°C , woda 17°C , przy bezwietrznej aurze ( 0 m/s ).

Kolejne bezpieczne miejsce na letni relaks. Parametry są stabilne: powietrze ma , woda , przy bezwietrznej aurze ( ). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko położone w rejonie portowym również zaprasza do wody. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 20°C, wody 17°C oraz brak jakichkolwiek podmuchów wiatru (0 m/s).

Cisza na morzu i brak falowania sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi, pozwalając w pełni cieszyć się urokami kończącego się sezonu letniego.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów i bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano dziś obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełną przydatność do kąpieli. Choć w cieplejszych okresach tego sezonu na niektórych pomorskich plażach pojawiały się przejściowe problemy z zakwitem sinic, obecne ochłodzenie wody i niedawne falowanie skutecznie oczyściły przybrzeżny pas Bałtyku. Możecie zatem bez obaw planować wodne aktywności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątkowa pogoda w Krynicy Morskiej sprzyja spokojnemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i bezwietrznej aurze, odczuwalny chłód jest minimalny, a gładka tafla wody o temperaturze 17°C zachęca do orzeźwiających kąpieli. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy i upewnijcie się, jaka flaga na nim powiewa. Przestrzeganie zaleceń ratowników to klucz do bezpiecznego i udanego wypoczynku nad polskim morzem!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie