Mężczyzna uciekał przed płomieniami z czwartego piętra. Dramatyczna akcja strażaków w Wejherowie

D.P
2026-08-28 14:33

Dramatyczne chwile w Wejherowie! W piątek, 28 sierpnia, doszło do pożaru mieszkania na Osiedlu Kaszubskim. Płomienie pojawiły się w lokalu znajdującym się na czwartym piętrze bloku. Zagrożenie było tak duże, że przebywający w środku mężczyzna ratował się, wyskakując przez okno na skokochron. Konieczna była również ewakuacja pozostałych mieszkańców.

Dwaj strażacy przy wozie. Na wstawce pożar bloku i skaczący człowiek. O akcji w Wejherowie pisze Eska Trójmiasto.
Autor: Polski Serwis Pożarniczy - Remiza.pl/Facebook/screen/ Pixabay.com

Ogień w bloku w Wejherowie

Jak informuje TVN24, strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w piątek tuż przed godziną 6. Płonęło mieszkanie na czwartym piętrze jednego z bloków na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Gdy pierwsze zastępy pojawiły się na miejscu, ogień był już mocno rozwinięty, a płomienie wydostawały się na zewnątrz przez okna.

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Dramatyczna ewakuacja z czwartego piętra

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie przekazała w mediach społecznościowych, że życie mieszkańca płonącego lokalu było zagrożone. Jedyną drogą ratunku okazało się okno. Mężczyzna wyskoczył z czwartego piętra na rozstawiony przez strażaków skokochron.

Strażacy przeprowadzili również ewakuację innych osób przez klatkę schodową. Podczas akcji gaśniczej dziewięciu mieszkańców musiało opuścić budynek. Z pożarem walczyło w sumie sześć zastępów straży pożarnej.

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