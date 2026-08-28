Mężczyzna uciekał przed płomieniami z czwartego piętra. Dramatyczna akcja strażaków w Wejherowie

Ogień w bloku w Wejherowie

Jak informuje TVN24, strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w piątek tuż przed godziną 6. Płonęło mieszkanie na czwartym piętrze jednego z bloków na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Gdy pierwsze zastępy pojawiły się na miejscu, ogień był już mocno rozwinięty, a płomienie wydostawały się na zewnątrz przez okna.

Dramatyczna ewakuacja z czwartego piętra

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie przekazała w mediach społecznościowych, że życie mieszkańca płonącego lokalu było zagrożone. Jedyną drogą ratunku okazało się okno. Mężczyzna wyskoczył z czwartego piętra na rozstawiony przez strażaków skokochron.

Strażacy przeprowadzili również ewakuację innych osób przez klatkę schodową. Podczas akcji gaśniczej dziewięciu mieszkańców musiało opuścić budynek. Z pożarem walczyło w sumie sześć zastępów straży pożarnej.

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