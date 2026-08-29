Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Wszystkie oficjalne kąpieliska w Stegnie są dziś w pełni dostępne dla spragnionych relaksu plażowiczów. Choć końcówka sierpnia przyniosła nad Zatokę Gdańską spore zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, to Bałtyk jest niezwykle spokojny, a ratownicy nie mieli podstaw do wywieszenia czerwonych flag. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s zapewnia doskonałe warunki do bezpiecznych kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 29 sierpnia:

Kąpielisko Stegna I: Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 18°C, natomiast woda w morzu ma 16°C. Wiatr o prędkości 3 m/s gwarantuje łagodne fale. Najnowsze oceny stanu wody potwierdzają, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 18°C, natomiast woda w morzu ma 16°C. Wiatr o prędkości 3 m/s gwarantuje łagodne fale. Najnowsze oceny stanu wody potwierdzają, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II: Na sąsiedniej plaży temperatura powietrza to 16°C, ale za to woda jest cieplejsza i wynosi aż 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s wejście do wody jest komfortowe, a stan sanitarny kąpieliska nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwego zakwitu toksycznych bakterii pod koniec lata. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Choć pod koniec wakacji w wielu miejscach w Polsce wysokie temperatury sprzyjają ich namnażaniu, to wody Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej w okolicach Stegny są obecnie wolne od tego problemu. Pamiętajmy jednak, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie pod wpływem prądów morskich i wiatru, dlatego zawsze warto rzucić okiem na stan wody tuż przed wejściem na plażę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Koniec sierpnia przynosi nam rześką, przejściową pogodę – temperatura powietrza waha się od 16°C do 18°C, a woda w morzu osiąga identyczny przedział (16°C–18°C). Przy umiarkowanym zachmurzeniu i słabym wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s, dzisiejsze warunki sprzyjają raczej spacerom i rześkim kąpielom niż wielogodzinnemu opalaniu się na piasku. Niezależnie od aury, zawsze obowiązuje złota zasada plażowicza: kąpiemy się wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych i bezwzględnie słuchamy poleceń ratowników. Doskonale pokazała to niedawna, bohaterska akcja ratownika Mikołaja ze Stegny, który błyskawicznie uratował małą dziewczynkę przed uduszeniem. Ich obecność na wieżyczkach to nasza polisa na życie, więc sprawdzajmy flagi i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

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