Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Lokalizacja nad Zatoką Pucką po raz kolejny okazuje się zbawienna dla wczasowiczów. Podczas gdy na otwartym morzu szaleje silny wiatr, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku Południowym, w Mechelinkach panuje wyjątkowy spokój. Specyficzne położenie geograficzne tej urokliwej kaszubskiej osady sprawia, że tutejsza plaża jest naturalnie osłonięta przed niszczycielską siłą fal. Na miejscu nie obowiązuje żaden zakaz kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi.

Oto szczegółowe warunki na kąpielisku Mechelinki:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 17°C

17°C Temperatura wody: 18°C

18°C Prędkość wiatru: 2 m/s

2 m/s Stan sanitarny wody: Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 21 sierpnia 2026 r.)

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących wypoczynek pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które w tym okresie potrafią nagle zamknąć kąpieliska na polskim wybrzeżu. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób odwiedzających gminę Kosakowo. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie żadnych śladów zakwitu sinic. Choć na początku sierpnia sanepid okresowo zamknął to kąpielisko właśnie z powodu sinic, sytuacja uległa całkowitej poprawie. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Osoby pragnące ochłody mogą bez przeszkód cieszyć się urokami bezpiecznego wejścia do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi rześką, typowo schyłkową aurę letnią z temperaturą powietrza wynoszącą 17°C i niemal równie ciepłą wodą o temperaturze 18°C. Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, odczuwalny chłód nie powinien być dokuczliwy, a brak dużych fal sprzyja relaksowi. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zawsze zależy od naszej czujności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztu ratowniczego – kąpać wolno się wyłącznie przy wywieszonej białej fladze i zawsze należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży.

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