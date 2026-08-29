Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Warunki w Jastrzębiej Górze są dziś wyjątkowo sprzyjające dla tych, którzy chcą skorzystać z uroków Bałtyku. Na wszystkich trzech monitorowanych plażach woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Co ważne, mimo prognozowanych opadów w regionie, lokalny wiatr na plażach jest bardzo słaby i wynosi zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody.

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 17°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 17°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość. Wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Termometry wskazują 17°C w cieniu, a woda ma przyjemne 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas badania z 21 sierpnia.

Kąpielisko jest . Termometry wskazują 17°C w cieniu, a woda ma przyjemne 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas badania z 21 sierpnia. Wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza to 17°C, a woda ma 18°C. Wiatr jest słaby (2 m/s). Ostatnie badanie wody z 20 sierpnia wykazało, że jest ona w pełni bezpieczna.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących kąpiel mamy doskonałe informacje. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne kontrole stanu wody jednoznacznie potwierdziły, że woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o ogólnych zasadach bezpieczeństwa.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur – powietrze osiąga od 17°C do 18°C, a temperatura wody w Bałtyku waha się w tych samych granicach. Choć wiatr bezpośrednio przy brzegu jest bardzo łagodny (2 m/s), to ze względu na dynamiczną sytuację pogodową w województwie pomorskim i obowiązujące ostrzeżenia przed burzami, warunki mogą się szybko zmienić. Przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Pamiętaj, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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