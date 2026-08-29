Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Choć nocne załamanie pogody i ulewy mogły zniechęcić część wczasowiczów, sobotnie warunki nad samym morzem są stabilne. Po przejściu frontu burzowego siła wiatru drastycznie spadła, a na plażach panuje niemal całkowita cisza wiatrowa. Wszystkie pięć gdańskich kąpielisk jest otwartych dla spragnionych relaksu plażowiczów. Co ciekawe, w większości miejsc temperatura wody jest wyższa niż temperatura powietrza, co sprzyja osobom planującym wejście do morza. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie aktualnych warunków panujących na gdańskich plażach:

Gdańsk Jelitkowo: Temperatura powietrza wynosi 16°C , natomiast temperatura wody to 17°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością 1 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 24 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , natomiast temperatura wody to . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 24 sierpnia. Gdańsk Orle: To najcieplejsze miejsce pod względem temperatury powietrza, która osiąga dziś 19°C . Temperatura wody wynosi 18°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Badanie czystości wody z 24 sierpnia dało wynik pozytywny.

To najcieplejsze miejsce pod względem temperatury powietrza, która osiąga dziś . Temperatura wody wynosi , a wiatr wieje z prędkością . Badanie czystości wody z 24 sierpnia dało wynik pozytywny. Molo Gdańsk Brzeźno: Panuje tu całkowita cisza wiatrowa ( 0 m/s ). Termometry wskazują 17°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Ostatnia ocena przydatności wody z 24 sierpnia potwierdza bezpieczne warunki do kąpieli.

Panuje tu całkowita cisza wiatrowa ( ). Termometry wskazują w powietrzu oraz w wodzie. Ostatnia ocena przydatności wody z 24 sierpnia potwierdza bezpieczne warunki do kąpieli. Gdańsk Sobieszewo: Na tym kąpielisku odnotowano najcieplejszą wodę, której temperatura wynosi aż 19°C przy temperaturze powietrza równej 16°C . Wiatr osiąga prędkość 1 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia).

Na tym kąpielisku odnotowano najcieplejszą wodę, której temperatura wynosi aż przy temperaturze powietrza równej . Wiatr osiąga prędkość . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia). Hallera Gdańsk Brzeźno: Kolejna lokalizacja z bezwietrzną aurą (0 m/s). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma 18°C. Czystość wody została potwierdzona w badaniu z 24 sierpnia.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Bieżące raporty sanepidu oraz codzienne obserwacje gdańskiego wybrzeża przynoszą bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w rejonie Gdańska pozostaje czysta i przejrzysta. Pod koniec sezonu letniego problem uciążliwych zakwitów, który czasami pojawia się w cieplejszych tygodniach, został całkowicie zażegnany, co pozwala na bezstresowe korzystanie z kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Gdańsku charakteryzują się rześkim powietrzem (temperatury w granicach 16°C do 19°C) oraz stosunkowo ciepłą wodą w Bałtyku (od 17°C do 19°C). Praktycznie bezwietrzna aura sprawia, że na morzu nie występują fale, a warunki do kąpieli są spokojne i bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że pogoda po przejściu nocnych ulew może być zmienna. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie koloru wywieszonej na plaży flagi przed wejściem do morza – do wody należy wchodzić wyłącznie wtedy, gdy powiewa biała flaga.

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