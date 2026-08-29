Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po okresie silniejszego wiatru i wysokich fal, które w ostatnich dniach wymusiły wywieszenie czerwonych flag, dzisiejsze warunki na plażach są wyjątkowo stabilne i przyjazne dla odwiedzających. Choć poranek przywitał nas chłodem, bardzo słaby wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest przyjemna, a woda w Bałtyku jest wyjątkowo spokojna. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza i wody wynosi 17°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli i w pełni bezpieczna.

temperatura powietrza i wody wynosi , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest przydatna do kąpieli i w pełni bezpieczna. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza wynosi 17°C , woda ma 17°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów.

temperatura powietrza wynosi , woda ma , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów. Władysławowo, wejście na plażę nr 6: stabilne warunki z temperaturą powietrza 17°C , wody 17°C i wiatrem o sile 2 m/s gwarantują udany i bezpieczny pobyt nad wodą.

stabilne warunki z temperaturą powietrza , wody i wiatrem o sile gwarantują udany i bezpieczny pobyt nad wodą. Władysławowo, wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza wynosi 17°C , woda ma 17°C , a prędkość wiatru to 2 m/s . Ostatnia ocena jakości wody potwierdza pełne bezpieczeństwo.

temperatura powietrza wynosi , woda ma , a prędkość wiatru to . Ostatnia ocena jakości wody potwierdza pełne bezpieczeństwo. Władysławowo, wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza 17°C , temperatura wody 17°C , wiatr o sile 2 m/s . Idealne warunki dla osób ceniących spokojną taflę morza.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o sile . Idealne warunki dla osób ceniących spokojną taflę morza. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza 17°C , temperatura wody 17°C , wiatr o sile 2 m/s . Kąpielisko zaprasza plażowiczów szukających ucieczki od zgiełku.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o sile . Kąpielisko zaprasza plażowiczów szukających ucieczki od zgiełku. Chłapowo, wejście na plażę nr 14: identyczne, bezpieczne parametry – powietrze 17°C, woda 17°C, a wiatr to łagodne 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie sklasyfikowana przez inspektorów sanitarnych jako w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja ta wpisuje się w szerszy, bardzo korzystny trend na polskim wybrzeżu pod koniec sierpnia – otwarte wody Bałtyku są obecnie całkowicie wolne od tego problemu. Chłodniejsza woda o temperaturze 17°C oraz stała cyrkulacja powietrza skutecznie zapobiegają namnażaniu się tych mikroorganizmów, pozwalając na beztroski odpoczynek na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem spokojnej i rześkiej, typowo u schyłku lata, aury. Temperatura powietrza oraz wody w Bałtyku wynosi wyrównane 17°C, co przy minimalnym wietrze o sile 2 m/s stwarza dobre warunki do spacerów i rekreacji. Choć nie jest to upalny dzień, warto wykorzystać sobotę na plażowanie, a po południu wybrać się na organizowany w mieście festyn "Pożegnanie Lata" przy ulicy Jachtowej. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do wody – bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich musi być zawsze na pierwszym miejscu.

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