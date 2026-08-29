Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Pomimo niesprzyjających prognoz zapowiadających opady deszczu, silny wiatr i lokalne burze na środkowym wybrzeżu, sytuacja na tutejszych plażach jest w pełni stabilna. Ratownicy nie zdecydowali się na wywieszenie czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody na wszystkich siedmiu kąpieliskach jest całkowicie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki panujące na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I – woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s .

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z łagodną prędkością . Rowy Wschód Słowińskie II – warunki są identyczne: temperatura powietrza to 19°C , woda ma 18°C , a wiatr osiąga prędkość 4 m/s .

– warunki są identyczne: temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr osiąga prędkość . Rowy Zachód Apator – to zachodnie kąpielisko oferuje wodę o temperaturze 18°C , przy powietrzu nagrzanym do 19°C i wietrze wiejącym 4 m/s .

– to zachodnie kąpielisko oferuje wodę o temperaturze , przy powietrzu nagrzanym do i wietrze wiejącym . Rowy Zachód Centralne – plażowicze zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie 19°C , temperaturę wody wynoszącą 18°C oraz wiatr o sile 4 m/s .

– plażowicze zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie , temperaturę wody wynoszącą oraz wiatr o sile . Rowy Zachód Domki Letniskowe – woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 17°C , temperatura powietrza to 19°C , a wiatr osiąga 4 m/s .

– woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi , temperatura powietrza to , a wiatr osiąga . Rowy Zachód Radomsko – tutaj również odnotowano temperaturę wody na poziomie 17°C , powietrza 19°C i wiatr wiejący z prędkością 4 m/s .

– tutaj również odnotowano temperaturę wody na poziomie , powietrza i wiatr wiejący z prędkością . Rowy Zachód Słoneczko – ostatnie z kąpielisk zaprasza z temperaturą powietrza 19°C, wody 18°C i wiatrem o sile 4 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne przeprowadzone przez sanepid potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli we wszystkich tutejszych punktach. Co więcej, oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla otwartego Bałtyku również potwierdzają, że plaże w tym regionie są całkowicie wolne od sinicowego zagrożenia. Oznacza to, że można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, o ile tylko dopisze nam pogoda.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, ostatnia sobota sierpnia w Rowach upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur – powietrze osiąga 19°C, natomiast woda w Bałtyku waha się od 17°C do 18°C. Choć wiatr bezpośrednio przy plażach jest łagodny (4 m/s), to ze względu na przemieszczający się front burzowy oraz silny wiatr na pełnym morzu, sytuacja pogodowa może się gwałtownie zmienić. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie poleceń ratowników w tak dynamicznych warunkach to narażanie własnego życia.

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