Do szokującego zajścia doszło w nocy 13 czerwca 2026 roku, jednak funkcjonariusze dopiero niedawno zdecydowali się upublicznić wizerunki osób poszukiwanych. Dwóch Ukraińców padło ofiarą ataku w okolicach ulicy Zdrojowej - najpierw na terenie plaży, a później na samej ulicy.

Atak na obywateli Ukrainy. Gdańska policja prowadzi śledztwo

Sprawą zajmują się policjanci, którzy zakwalifikowali zdarzenie jako napaść z powodu przynależności narodowej. Z komunikatu wydanego przez funkcjonariuszy wynika, że to właśnie pochodzenie ofiar było głównym powodem agresji.

- Policjanci z Komisariatu Policji VI w Gdańsku prowadzą czynności w sprawie zastosowania przemocy wobec dwóch obywateli Ukrainy, do której miało dojść z powodu ich przynależności narodowej. Do zdarzenia doszło 13 czerwca 2026 roku, w godzinach nocnych, początkowo na plaży przy ul. Zdrojowej w Gdańsku, a następnie na samej ul. Zdrojowej - informuje policja.

W oficjalnym komunikacie gdańskiej policji poinformowano, że poszkodowani odnieśli obrażenia ciała w wyniku tego ataku.

Poszukiwania w Gdańsku. Policja pokazuje nagrania z monitoringu

Przełomem w prowadzonym postępowaniu okazały się zabezpieczone materiały wideo z kamer miejskich. Na nagraniach uwieczniono jedną kobietę i trzech mężczyzn, którzy zdaniem śledczych mogą być zamieszani w incydent.

- Policjanci zabezpieczyli nagranie, na którym zarejestrowano wizerunek kobiety oraz trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym przestępstwem - przekazuje gdańska policja.

Jak podkreślają mundurowi w komunikacie prasowym, apelują do mieszkańców i świadków o pomoc w identyfikacji widocznych na kadrach osób.

Służby zachęcają wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć na ten temat, do kontaktu. Nawet drobne informacje mogą okazać się niezwykle cenne dla ustalenia tożsamości podejrzewanych i ich obecnego miejsca przebywania.

- Jeżeli rozpoznajesz te osoby lub masz informacje, które mogą pomóc w ustaleniu ich tożsamości albo miejsca pobytu — skontaktuj się z Policją. Komisariat Policji VI w Gdańsku ul. Kasztanowa 6, Gdańsk, 47 741 17 22, [email protected]. Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce Policji

- dodano w apelu.