Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dziś warunki nad wodą są po prostu znakomite. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej, plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków morza. Sprzyja temu spokojne morze i brak silnego wiatru, co stworzyło idealne warunki do przeprowadzenia zaplanowanego na 30 sierpnia II Wyścigu Pływackiego w Rewie.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte (powiewa biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to przyjemne 19°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s, gwarantując spokojną taflę wody. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest (powiewa biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to przyjemne 19°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s, gwarantując spokojną taflę wody. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również pozostaje otwarte dla odwiedzających. Zanotowano tu identyczne parametry: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr osiąga prędkość zaledwie 1 m/s. Badania wody przeprowadzone 21 sierpnia wykazały, że jest ona całkowicie bezpieczna.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii, które potrafią pokrzyżować plany wypoczynkowe nad Bałtykiem. Pojawiły się jednak pomyślne informacje – na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne komunikaty oraz najświeższe dane z mapy czystości kąpielisk potwierdzają, że wody Zatoki Gdańskiej i Puckiej są w tym rejonie całkowicie wolne od toksycznych zakwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków orzeźwiających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Rewie sprzyja spokojnemu relaksowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i temperaturze wody na poziomie 19°C warunki są bardzo wyrównane. Minimalny wiatr (1 m/s) sprawia, że odczucie chłodu jest zredukowane do minimum. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: nawet przy spokojnym morzu należy stale kontrolować barwę flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do komunikatów służb ratunkowych. Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze!

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