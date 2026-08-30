Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po przejściu weekendowego frontu, który przyniósł porywisty wiatr i wysokie fale na Bałtyku, niedzielny poranek wita plażowiczów stabilną i spokojną pogodą. Nad morzem panują obecnie bardzo dobre warunki do wypoczynku, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że woda jest spokojna. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody . Słaby wiatr wieje z prędkością . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza to 19°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Prędkość wiatru wynosi 1 m/s . Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza to , a woda w Bałtyku ma . Prędkość wiatru wynosi . Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Słupki rtęci wskazują 19°C w cieniu, natomiast woda ma orzeźwiające 18°C. Wiatr jest znikomy i wynosi zaledwie 1 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów pod koniec sezonu wakacyjnego. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Badania wody przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni czysta, bezpieczna i wolna od toksycznych mikroorganizmów. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi typowo nadmorską aurę o umiarkowanych temperaturach. Z temperaturą powietrza oscylującą w granicach 19–20°C oraz wodą o temperaturze 18°C, warunki są znakomite na długie spacery oraz rześkie, ożywcze kąpiele. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych urlopowiczów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga to zielone światło do wejścia do wody, natomiast czerwona oznacza absolutny zakaz kąpieli – warto dbać o swoje życie i zdrowie do ostatniego dnia wakacji!

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