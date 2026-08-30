Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla tych, którzy postanowili spędzić ostatnie dni sierpnia na Półwyspie Helskim, mamy wspaniałe wiadomości. Sytuacja na plażach po niedawnych załamaniach pogody i silnych prądach wstecznych uległa diametralnej poprawie. Obecnie warunki są doskonałe do spokojnego relaksu i bezpiecznych kąpieli.

Na plażowiczów czeka przygotowane i w pełni bezpieczne kąpielisko:

Chałupy – wejście na plażę nr 21 – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena jakości miała miejsce 19 sierpnia). Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy, a na maszcie powiewa biała flaga, oznaczająca brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wchodzenia do wody. Warunki meteorologiczne wybitnie sprzyjają rekreacji: temperatura powietrza wynosi 19°C, z kolei woda w Bałtyku ma 17°C. Prawdziwym atutem jest niemal bezwietrzna aura – prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, co gwarantuje spokojną taflę morza, idealną do pływania.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów pod koniec sierpnia obawia się gwałtownego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe informacje – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i przejrzysta. Potwierdzają to również ogólne raporty sanitarne dla polskiego wybrzeża, według których w tym okresie bałtyckie plaże są wolne od uciążliwych zakwitów. Można więc bez obaw i z pełnym komfortem korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, ostatni weekend wakacji w Chałupach przynosi bardzo stabilną, aczkolwiek rześką aurę. Przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C i wodzie mierzącej 17°C, najprzyjemniejszym elementem jest niemal całkowity brak wiatru (zaledwie 1 m/s). Brak fal stwarza doskonałe i bezpieczne warunki do rekreacji w wodzie. Niezależnie od sprzyjających okoliczności, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do komunikatów i poleceń ratowników. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego rozwaga i respekt przed żywiołem są kluczem do udanego urlopu.

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