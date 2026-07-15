Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie są otwarte

Jeszcze niedawno przejście potężnego sztormu i niebezpieczne prądy wsteczne paraliżowały ruch na pomorskich plażach, zmuszając ratowników do wywieszania czerwonych flag. Dziś sytuacja uległa diametralnej zmianie – niszczycielski niż Bernadette ostatecznie opuścił polskie wybrzeże, a morze uspokoiło się na tyle, by umożliwić bezpieczne wejście do wody. Wszystkie punkty monitorowane przez służby sanitarne są całkowicie otwarte i bezpieczne.

Choć woda po sztormie uległa silnemu wymieszaniu i jej temperatura waha się obecnie w granicach od 17°C do 19°C, to łagodny wiatr i brak wysokich fal zachęcają do rekreacji. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 18°C , natomiast wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została uznana za przydatną do kąpieli na podstawie oceny z 8 lipca.

Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została uznana za przydatną do kąpieli na podstawie oceny z 8 lipca. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza to 19°C , a wody 18°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Ostatnia ocena jakości wody z 8 lipca potwierdza jej czystość.

Temperatura powietrza to , a wody . Prędkość wiatru wynosi . Ostatnia ocena jakości wody z 8 lipca potwierdza jej czystość. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr o sile 2 m/s gwarantuje spokojne warunki. Woda jest przydatna do kąpieli (badanie z 8 lipca).

Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Wiatr o sile gwarantuje spokojne warunki. Woda jest przydatna do kąpieli (badanie z 8 lipca). Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody 18°C przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s . Badanie wody z 8 lipca wykazało pełną przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody przy słabym wietrze wiejącym z prędkością . Badanie wody z 8 lipca wykazało pełną przydatność do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Powietrze ogrzało się do 19°C , woda ma 18°C , a wiatr osiąga 2 m/s . Jakość wody została pozytywnie oceniona 2 lipca.

Powietrze ogrzało się do , woda ma , a wiatr osiąga . Jakość wody została pozytywnie oceniona 2 lipca. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: W tym punkcie temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast wody 17°C . Wiatr jest słaby ( 2 m/s ). Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 8 lipca).

W tym punkcie temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr jest słaby ( ). Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 8 lipca). Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza to 19°C, a wody chłodniejsze 17°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja spokojnej rekreacji. Ostatnia ocena czystości wody pochodzi z 8 lipca.

Dla wszystkich wymienionych lokalizacji następne oficjalne badanie jakości wody zaplanowano na 20 lipca, co daje plażowiczom gwarancję stałego nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów obawia się, że wysokie letnie temperatury mogą doprowadzić do gwałtownego zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Dla wszystkich odpoczywających na lokalnym wybrzeżu napływają jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie ani w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne kontrole organów sanitarnych potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna pod względem biologicznym. Niedawny sztorm Bernadette, choć przyniósł sporo zniszczeń, odegrał tu pozytywną rolę – potężne fale skutecznie wymieszały i natleniły warstwy wody, co zapobiegło powstawaniu groźnych skupisk sinicowych wzdłuż otwartego brzegu Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki atmosferyczne we Władysławowie i Chłapowie są bardzo stabilne. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 18-19°C w połączeniu z niemal niezauważalnym wiatrem o prędkości 2 m/s stwarza komfortowe warunki do spacerów i odpoczynku na piasku. Woda o temperaturze 17-19°C może wydawać się nieco rześka, dlatego przed wejściem do Bałtyku warto pamiętać o stopniowym schładzaniu ciała, aby uniknąć szoku termicznego. Choć dzisiaj na wszystkich stanowiskach ratowniczych nie ma ograniczeń i kąpieliska pozostają otwarte, nadrzędną zasadą każdego bezpiecznego urlopu jest stała obserwacja masztów ratowniczych. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut, dlatego kolor wywieszonej flagi oraz polecenia ratowników wodnych muszą być zawsze bezwzględnie respektowane.

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