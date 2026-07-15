Sinice Chałupy. Czy w Chałupach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po dniach niepokoju i czerwonych flagach powiewających wzdłuż wybrzeża z powodu silnego falowania, morze wreszcie się uspokoiło. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach warunki są w pełni bezpieczne i nie obowiązują żadne ograniczenia. Oto szczegóły dotyczące plaży otwartej dla wypoczywających:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie 2 m/s. Co kluczowe, woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 8 lipca, a kolejny pomiar czystości zaplanowano na 20 lipca.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w innych częściach Bałtyku sprzyjają wczesnemu zakwitowi sinic, na plażach w Chałupach turyści mogą odetchnąć z ulgą. Na monitorowanym kąpielisku nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przejrzysta i zdatna do bezpiecznej kąpieli. Ratownicy oraz służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, monitorując stan wody, aby zapewnić plażowiczom maksymalne bezpieczeństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi idealne warunki dla tych, którzy szukają wytchnienia od upałów – 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie to doskonały zestaw do aktywnego wypoczynku, szczególnie przy symbolicznym wietrze o sile 2 m/s. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad Bałtykiem zawsze zależy od naszej czujności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio po przyjściu na plażę oraz stosowanie się do komunikatów i poleceń ratowników, gdyż warunki morskie potrafią zmienić się w mgnieniu oka.

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