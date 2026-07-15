Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Unikalne położenie geograficzne Rewy po raz kolejny okazuje się jej ogromnym atutem, chroniąc tutejsze plaże przed niespokojnym, otwartym morzem. Choć jeszcze kilka dni temu na plaży od strony Zatoki Gdańskiej obowiązywał tymczasowy zakaz wchodzenia do wody z przyczyn sanitarnych, najnowsze analizy laboratoryjne potwierdziły, że parametry mikrobiologiczne wróciły do normy. Obecnie woda w obu zatokach jest całkowicie czysta. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają profesjonalni ratownicy, a na masztach powiewają bezpieczne, białe flagi.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na rewskich plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C , a woda ma przyjemne 19°C . Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s , fale są minimalne. Sanepid ocenił wodę jako przydatną do kąpieli na podstawie badania z 12 lipca 2026 r., a kolejna kontrola zaplanowana jest na 22 lipca 2026 r.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda ma przyjemne . Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie , fale są minimalne. Sanepid ocenił wodę jako przydatną do kąpieli na podstawie badania z 12 lipca 2026 r., a kolejna kontrola zaplanowana jest na 22 lipca 2026 r. Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej rekreacji (jest otwarte). Termometry wskazują tu 18°C, woda ma temperaturę 19°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody przeprowadzono 10 lipca 2026 r., potwierdzając jej pełną przydatność do kąpieli, z kolejną weryfikacją zaplanowaną na 22 lipca 2026 r.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich turystów obawiających się nagłego zakwitu uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Choć na początku lipca wysokie temperatury sprzyjały namnażaniu się cyjanobakterii i doprowadziły do tymczasowego wywieszenia czerwonych flag w innych rejonach Trójmiasta, to tutejszy brzeg pozostaje całkowicie czysty i bezpieczny dla zdrowia. Dynamiczna cyrkulacja wody wokół charakterystycznego rewskiego cypla skutecznie zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń organicznych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda sprzyja przyjemnemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C oraz nieco cieplejszej wodzie (19°C) panują idealne warunki do spacerów i umiarkowanych kąpieli. Prognozy na popołudnie zapowiadają zachmurzenie z rozpogodzeniami, co pozwoli złapać przyjemne promienie słońca. Pamiętajmy jednak, że aura nad Bałtykiem bywa kapryśna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego urlopu jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie