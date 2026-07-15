Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym wietrze, który zmusił służby do wzmożonej czujności, aura nad Zatoką Pucką wreszcie sprzyja urlopowiczom. Na plaży w Mechelinkach nie ma już śladu po niedawnych ograniczeniach sanitarnych czy wysokich falach, a ratownicy zezwalają na bezpieczne wchodzenie do wody.

Na plażowiczów czeka przygotowane kąpielisko ze stabilnymi warunkami:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE. Na maszcie powiewa biała flaga. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena czystości z 12 lipca, kolejny pomiar zaplanowano na 22 lipca). Temperatura wody wynosi 18°C, a powietrze ogrzało się do 18°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że tafla wody jest wyjątkowo spokojna.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaży z powodu uciążliwych zakwitów – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne bacznie monitorują stan wody w Zatoce Puckiej, a ostatnie kontrole jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach sprzyjają spokojnej rekreacji – temperatura powietrza i wody wynosi optymalne 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 3 m/s) gwarantuje brak niebezpiecznych fal. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem bywa bardzo dynamiczna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na plaży.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie