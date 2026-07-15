Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po trudnych dniach, kiedy wzburzone fale i niebezpieczne prądy wsteczne uniemożliwiały wejście do wody, ratownicy w Stegnie zezwolili dziś na bezpieczną kąpiel. Na masztach obu strzeżonych plaż nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że droga do morza jest otwarta. Aktualne warunki na poszczególnych kąpieliskach prezentują się następująco:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie sanepidu przeprowadzono 7 lipca, a kolejne zaplanowano na 17 lipca). Temperatura powietrza wynosi 17°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s .

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie sanepidu przeprowadzono 7 lipca, a kolejne zaplanowano na 17 lipca). Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Kąpielisko Stegna II: parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Temperatura powietrza to 17°C, a wody 18°C przy słabym wietrze osiągającym 4 m/s. Woda przeszła pomyślnie ocenę czystości w dniu 7 lipca, a następny pobór próbek odbędzie się 17 lipca.

Spokojny wiatr i stabilne morze sprawiają, że to idealny moment na spacer i zbieranie bursztynów, które sztormowa fala mogła wyrzucić na brzeg.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego zakwitu wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Co ciekawe, niedawny silny sztorm i dynamiczne mieszanie mas wody skutecznie oczyściły przybrzeżny pas Bałtyku z potencjalnych ognisk tych organizmów. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Kąpielisko Stegna II są wolne od tego uciążliwego problemu, a ratownicy nie zgłaszają żadnych niepokojących zmian w barwie czy zapachu wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Stegnie to przede wszystkim rześkie powietrze o temperaturze 17°C i woda w morzu cieplejsza od otoczenia (18°C). Słaby wiatr o prędkości 4 m/s sprawia, że odczuwalny chłód jest znacznie mniejszy niż w poprzednich dniach. Choć warunki zachęcają do rekreacji, pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy spokojnej pogodzie prądy wsteczne mogą stanowić niewidoczne zagrożenie, dlatego kąp się wyłącznie w miejscach strzeżonych i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników.

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