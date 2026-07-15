Sinice Jastrzębia Góra. Czy w Jastrzębiej Górze można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Plażowicze wypoczywający w Jastrzębiej Górze mają dzisiaj powody do radości. Na wszystkich trzech monitorowanych kąpieliskach można dziś bezpiecznie wchodzić do wody. Spokojny, północny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, a warunki do pływania są doskonałe.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 20°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Ostatnie badanie jakości wody z 9 lipca wykazało, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kolejna kontrola zaplanowana jest na 21 lipca.

Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Ostatnie badanie jakości wody z 9 lipca wykazało, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kolejna kontrola zaplanowana jest na 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Warunki termiczne są identyczne – 20°C w cieniu oraz 18°C w wodzie. Woda na tym kąpielisku została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 2 lipca, a kolejny pobór próbek odbędzie się 21 lipca.

Warunki termiczne są identyczne – w cieniu oraz w wodzie. Woda na tym kąpielisku została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 2 lipca, a kolejny pobór próbek odbędzie się 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Tutaj również na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C i woda o temperaturze 18°C. Jakość wody potwierdzono badaniem z 9 lipca, a następny test sanitarny zaplanowano na 21 lipca.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Są doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli. Służby sanitarne regularnie monitorują stan wody, a dotychczasowe kontrole nie wykazały żadnych niepokojących zakwitów, co pozwala bez przeszkód cieszyć się urokami letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza na poziomie 20°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) gwarantuje komfort bez dokuczliwego upału. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad morzem zależy przede wszystkim od samych plażowiczów. Złotą zasadą powinno być bezwzględne stosowanie się do komunikatów ratowników oraz monitorowanie koloru flagi na kąpielisku – do wody wchodzi się tylko wtedy, gdy zezwalają na to profesjonaliści.

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